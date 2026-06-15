VUČIĆ STIGAO U TBILISI: Počinje važna poseta Gruziji, predsednik Srbije sa državnim vrhom o jačanju veza!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u pratnji supruge Tamare, doputovao je danas u zvaničnu posetu Gruziji. Na aerodromu u Tbilisiju predsednika je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije, Mariam Kvrivišvili.

Ovo je prva zvanična poseta predsednika Vučića Gruziji, koja dolazi kao nastavak odličnih odnosa dve zemlje, nakon što je gruzijski predsednik Mihail Kavelašvili posetio Beograd u decembru prošle godine. U čast dolaska srpskog predsednika, Tbilisi je okićen hiljadama srpskih zastava, što svedoči o izuzetnom gostoprimstvu i prijateljstvu dve zemlje.

Ključni susreti i plan posete:

Državni vrh: Tokom boravka do srede, predsednik Vučić će održati seriju sastanaka sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, premijerom Iraklijem Kobahidzeom i predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem.

Verska bliskost: Predsednik će se sastati i sa patrijarhom cele Gruzije, Šiom III Katolikosom, a obići će i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju, kao i region Kaheti.

Delegacija: U srpskoj delegaciji su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, što ukazuje na fokus posete ka produbljivanju ekonomske saradnje.

Srbija i Gruzija ove godine obeležavaju 31 godinu prijateljskih diplomatskih odnosa. Uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta, kao i kulturna i verska bliskost, osnova su na kojoj se gradi buduća saradnja. Robna razmena je u konstantnoj ekspanziji, a obe strane intenzivno rade na formiranju uslova za potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini, uz već uspostavljenu direktnu avio-liniju Beograd–Tbilisi.

Autor: D.S.