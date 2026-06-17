AKTUELNO

Politika

IZUZETNA ČAST ZA PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučića na aerodromu lično ispratio predsednik Gruzije Kavelašvili

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je danas trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili.

Ispraćaju delegacije Srbije na aerodromu u Tbilisiju prisustvovala je i supruga predsednika Gruzije Tamar Bagrationi.

pročitajte još

VUČIĆ U GRUZIJI: Poslednji dan zvanične posete predsednika Srbije - Posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju

Podsetimo, predsednik Vučić je danas sa suprugom Tamarom posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Telavija, u regionu Kaheti.

U obilasku manastira sa Vučićem su bili i predsednik Gruzije Kavelašvili sa suprugom, a dočekao ih je mitropolit Alaverdski Aba David.

Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidžeom, predsednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom i imao druge sastanke.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

ERDOGAN ZAVRŠIO POSETU SRBIJI: Na aerodromu ga ispratio predsednik Vučić

Politika

VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU KAZAHSTANU: Premijer Bektenov ga ispratio na aerodrom u Astani

Politika

VUČIĆ U GRUZIJI: Poslednji dan zvanične posete predsednika Srbije - Posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju

Politika

ISTORIJSKA POSETA GRUZIJI: Vučić kod patrijarha Šije III – Zahvalan sam Gruziji što brani našu crkvu i narod na Kosovu i Metohiji!

Politika

VUČIĆ STIGAO U TBILISI: Počinje važna poseta Gruziji, predsednik Srbije sa državnim vrhom o jačanju veza!

Politika

'DOBIO SAM DOJAVU IZ VAŠINGTONA OKO NIS-A' Vučić iz Gruzije: Polako ćemo sebi da postavimo ciljeve - da jednu po jednu zemlju SUSTIŽEMO SNAŽNOM EKONOM