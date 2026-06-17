VUČIĆ U GRUZIJI: Poslednji dan zvanične posete predsednika Srbije - Posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas završava zvaničnu posetu Gruziji.

Trećeg i ujedno poslednjeg dana, predsednik Vučić je sa suprugom Tamarom posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju.

To je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Telavija, u regionu Kaheti.

"Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom"

- Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom koje spaja nasleđe prošlih vremena sa novim generacijama.

- Poseta ovom mestu na kojem se vekovima susreću vera, kultura, obrazovanje i tradicija proizvodnje vina, ostaće jedna od najlepših uspomena koje nosim iz prijateljske Gruzije, poručio je Vučić posle obilaska manastira sa suprugom Tamarom, u društvu predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija i supruge Tamar Bagrationi

Predsednik Srbije se tokom posete manastiru Svetog Đorđa i manastirskom kompleksu u Alaverdiju upisao se u knjigu počasnih gostiju.

U obilasku manastira sa Vučićem su i predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili sa suprugom Tamar Bagrationi, a dočekao ih je mitropolit Alaverdski Aba David. U poseti manastiru su i ministri Dragan Glamočić i Jagoda Lazarević.

Posetom manastiru Alaverdi, predsednik Vučić završava trodnevnu zvaničnu posetu Gruziji.

Podsetimo, juče, drugog dana posete, predsednik Vučić sastao se s predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Potom je održan i sastanak delegacija dveju zemalja, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić je potom imao sastanak sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Podsetimo, prvog dana zvanične posete, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.

Autor: Iva Besarabić