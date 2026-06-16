VUČIĆ U GRUZIJI: Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom posete, razgovarali smo o svim ključnim temama

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u službenoj poseti Gruziji.

- Imali smo važan dan, razgovore sa Kobahidzeom, šefom gruzijskog parlamenta, juče sa predsednikom, večeras je večera u organizaciji predsednika Gruzije. Žele domaćini da nam pokažu i poljoprivredne kapacitete, pa sutra polako nazad. Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom posete, razgovarali smo o svim ključnim temama, od EU integracije, do bilateralne saradnje, očekujem potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nadam i poseti Kobahidzea Srbiji, da će doći na Sajam vina.



- Sve veći je broj srpskih turista, čak sam sreo četvoro ljudi ispred hotela, nadam se da će se lepo provesti u ovoj inspirativnoj zemlji. Uvećali smo našu razmenu u prva 4 meseca, oni su naši prijatelji, međusobno ćemo se održavati u međ. organizacijama, važan je bio i sastanak sa patrijarhom Šiom, jer crkva ovdei ma veliki ugled.

- Ovo je prva predsednička poseta Tbilisiju, pre 31 godine smo otvorili i uspostavili diplomatske odnose.

Autor: D.B.