Vučić se sastao sa patrijarhom u Tbilisiju: Poslata moćna poruka o Kosovu i Metohiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u prvoj istorijskoj zvaničnoj poseti Gruziji, gde se u Tbilisiju sastao sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom i predsednikom Mihailom Kavelašvilijem.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, sastao se danas sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom u Patrijaršiji u Tbilisiju i tom prilikom je izrazio zahvalnost gruzijskoj crkvi i državi na podršci koju pružaju Srbiji po pitanju Kosova i Metohije.

"Hvala Vam što ste nas primili i učiniću sve što mogu da naučim sve o sjajnoj istoriji gruzijske crkve i o obeležavanju 18. veka istorije gruzijske crkve, što je više nego bilo koja druga pravoslavna crkva. U isto vreme, čestitam vam što ste izabrani za patrijarha, i nadam se da ćete služiti vašem narodu na način kao što su učinili vaši prethodnici", rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić i patrijarh Šio III

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On je naglasio da se i srpska i gruzijska pravoslavna crkva suočavaju sa istim izazovima, ali da su uvek čuvale svoje narode.

"U isto vreme, i srpska i gruzijska pravoslavna crkva se suočavaju sa istim izazovima, ne samo u 13. i 14. veku, već i u 19. veku, ali smo uvek kao nacije branili i čuvali naše crkve, a one su branile naše nacije", istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je naglasio da su pred Srbijom veliki izazovi kada je reč o Kosovu i Metohiji jer su manastiri i crkve na tom prostoru ugroženi zbog postupaka drugih ljudi.



"Danas bih hteo da vam kažem da je pred nama i dalje veliki broj izazova: Kosovo i Metohija, sveti delovi srpske zemlje i neki drugi ljudi to ugrožavaju, naše manastire, crkve koji su deo naše zemlje i ja sam beskrajno zahvalan gruzijskoj crkvi i državi na podršci srpskom identitetu i srpskom narodu", rekao je.

Vučić je gruzijskom patrijarhu preneo pozdrave i podršku patrijarha srpskog Porfirija.

"Želeo bih da vam izrazim zahvalnost i podršku i pozdrave našeg patrijarha Porfirija, koji je imao veliko zadovoljstvo i čast da upozna vašeg predsednika, i nada se da će ga još jednom uskoro videti", rekao je predsednik Srbije.

On je tokom razgovora naglasio da sve veći broj Srba dolazi u posetu Gruziji i dodao da će avio linija koja je uspostavljena između Beograda i Tbilisija doprineti mnogo boljim odnosima dve nacije i države.

"Želim da vam kažem, vašoj svetosti, da sve više i više Srba dolazi u posetu Gruziji, i da sve više i više ljudi posećuje vaše divne manastire. Uspostavljanjem direktne aviolinije između Beograda i Tbilisija značajno ćemo doprineti mnogo boljim odnosima naše dve nacije i naše dve države", rekao je Vučić.

Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili je tokom razgovora rekao da će susreti dve zemlje postati značajniji, odnosi čvršći, kao i da je posle sastanka sa Vučićem osetio da će biti dugoročni prijatelji.

Njihovi odnosi, kako je rekao Kavelašvili se baziraju na odnosima između javnih i svetih ličnosti dve države.

On je pomenuo i da je tokom zvanične posete Beogradu u decembru prošle godine bio u jednom od najlepših hramova, gde je imao sastanak sa srpskim patrijarhom.

Kavelašvili je naveo da je za Svetog Nikolu 19. decembra prošle godine bio na slavi kod Vučića i istakao da će taj dan pamtiti do kraja života, jer ga je prva figura jedne države pozvala da bude sa njegovom porodicom.



Takođe, Kavelašvili je rekao da se obe zemlje suočavaju sa velikim izazovima.

"Vaša svetosti obe zemlje se suočavaju sa velikim izazovima i uvek slušam punog srca savete mojih ljudi i ljudi koji su preko puta mene, i ova poseta je manifestacija naših odnosa i da će naši odnosi postati čvršći i intenzivniji", poručio je Kavelašvili.

Prethodno, Vučić je položio venac na Spomenik herojima i imao sastanak sa Kavelašvilijem u Predsedničkoj palati, gde je svečano dočekan uz najviše počasti.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.

Autor: D.B.