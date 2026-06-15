VUČIĆ U TBILISIJU: Predsednik Srbije se upisao u knjigu počasnih gostiju, poručio da prijateljstvo Srbije i Gruzije donosi prosperitet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se danas u knjigu počasnih gostiju u Predsedničkoj palati u Tbilisiju nakon sastanka sa gruzijskim predsednikom Mihailom Kavelašvilijem.

Predsednik Vučić je tom prilikom istakao značaj saradnje dveju zemalja:

„Duboko me je dirnulo izuzetno gostoprimstvo koje je ukazano srpskoj delegaciji od trenutka kada smo stigli u vašu prelepu zemlju. Svedočenje dinamičnog napretka i razvoja Gruzije je zaista inspirativno. Neka prijateljstvo između Republike Srbije i Gruzije nastavi da napreduje i donosi prosperitet našim narodima u generacijama koje dolaze.“

Pre upisivanja u knjigu gostiju, za predsednika Srbije je u Predsedničkoj palati priređen svečani doček uz vojne počasti, nakon čega je usledio sastanak sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem.

Predsednik Vučić je u Tbilisi doputovao ranije danas u pratnji supruge Tamare, a na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije Mariam Kvrivišvili. U srpskoj delegaciji, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Autor: D.S.