'DUBOKO SAM POČASTVOVAN ŠTO SAM OVDE PRED VAMA' Vučić sa patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve u Tbilisiju: Nadam se da ćemo vas ugostiti u Srbiji (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Tbilisiju sa patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve Šiom III i govorio o odnosima dve crkve i narodima Srbije i Gruzije.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i supruga Tamara sastali su se, u društvu predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija i supruge Tamar Bagrationi, sa Njegovom svetošću Šiom III Katolikosom-patrijarhom cele Gruzije.

- Duboko sam počastvovan što sam ovde pred Vama, Vaša Svetosti. Hvala Vam što ste nas primili i čestitam što ste izabrani za patrijarha. Nadam se da ćete služiti Vašem narodu na način na koji su to činili Vaši prethodnici.

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- Srpska i Gruzijska pravoslavna crkva suočavaju se sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji, ugroženi su. Beskrajno hvala na podršci gruzijske države i Gruzijske pravoslavne crkve srpskom identitetu i srpskom narodu, što mi isto činimo za gruzijski narod.

- Iskreno Vam se divim, Vašoj crkvi i snazi Gruzijske crkve. Želim i da Vam prenesem pozdrave našeg patrijarha Porfirija. Nadam se da ćemo Vas ugostiti u Srbiji i da ćete se osećati kao kod kuće u našoj zemlji, kao što se mi osećamo u Gruziji - poručio je predsednik Vučić.

Autor: D.B.