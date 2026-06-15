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ISTORIJSKA POSETA GRUZIJI: Vučić kod patrijarha Šije III – Zahvalan sam Gruziji što brani našu crkvu i narod na Kosovu i Metohiji!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Tbilisi, a ispred zgrade predsedništva ga je sačekao domaćin, predsednik Mihail Kavelašvili.

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Predsednik Vučić se sastao sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom. Predsednik Kavelašvili je istakao da naši odnosi moraju biti mnogo mnogo čvršći, i da je poseta Hramu Svetog Save bila neopisiv osećaj.

- Imali smo veoma dobre sastanke sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim, i 19. decembra, na dan Svetog Nikole, ja i moja supruga smo bili na slavi kod predsednika Vučića, oni uvek obeležavaju taj dan - rekao je Kavelašvili.

Gruzijski predsednik je naglasio da će to pamtiti ceo život, i da je to velika čast.

- Vaša svetosti, obe zemlje se suočavaju sa velikim izazovima, i uvek slušam punog srca savete mojih ljudi, i ljudi koji su preko puta mene. Ova poseta je oličenje naših odnosa, koji će postati čvršći i intenzivniji - rekao je Kavelašvili.

Predsednik Vučić je njegovoj svetosti rekao da je počastvovan na ovakvom prijemu.

- Hvala vam što ste nas primili, i učinići sve što mogu da naučim što više mogu o istoriji gruzijske crkve, i obeležavanje 18. veka istorije gruzijske crkve, što je više nego bilo koja druga pravoslavna crkva - rekao je on.

On je čestitao patrijarhu na izboru, i naglasio je da je siguran da će služiti kao i njegovi prethodnici.

- Kroz istoriju SPC i GPC se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije branili i čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi, na Kosovu i Metohiji neki drugi ljudi ugrožavaju naše crkve i manastire. I zahvalan sam Gruziji na podršci Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi - rekao je predsednik. Vučić kaže da sve više Srba posećuje Gruziju, i da je uspostavljanjem leta Beograd-Tbilisi značajan doprinos mnogo boljim odnosima.

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Autor: D.S.

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