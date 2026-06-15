ISTORIJSKA POSETA GRUZIJI: Vučić kod patrijarha Šije III – Zahvalan sam Gruziji što brani našu crkvu i narod na Kosovu i Metohiji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Tbilisi, a ispred zgrade predsedništva ga je sačekao domaćin, predsednik Mihail Kavelašvili.

Predsednik Vučić se sastao sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom. Predsednik Kavelašvili je istakao da naši odnosi moraju biti mnogo mnogo čvršći, i da je poseta Hramu Svetog Save bila neopisiv osećaj.

- Imali smo veoma dobre sastanke sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim, i 19. decembra, na dan Svetog Nikole, ja i moja supruga smo bili na slavi kod predsednika Vučića, oni uvek obeležavaju taj dan - rekao je Kavelašvili.

Gruzijski predsednik je naglasio da će to pamtiti ceo život, i da je to velika čast.

- Vaša svetosti, obe zemlje se suočavaju sa velikim izazovima, i uvek slušam punog srca savete mojih ljudi, i ljudi koji su preko puta mene. Ova poseta je oličenje naših odnosa, koji će postati čvršći i intenzivniji - rekao je Kavelašvili.

Predsednik Vučić je njegovoj svetosti rekao da je počastvovan na ovakvom prijemu.

- Hvala vam što ste nas primili, i učinići sve što mogu da naučim što više mogu o istoriji gruzijske crkve, i obeležavanje 18. veka istorije gruzijske crkve, što je više nego bilo koja druga pravoslavna crkva - rekao je on.

On je čestitao patrijarhu na izboru, i naglasio je da je siguran da će služiti kao i njegovi prethodnici.

- Kroz istoriju SPC i GPC se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije branili i čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi, na Kosovu i Metohiji neki drugi ljudi ugrožavaju naše crkve i manastire. I zahvalan sam Gruziji na podršci Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi - rekao je predsednik. Vučić kaže da sve više Srba posećuje Gruziju, i da je uspostavljanjem leta Beograd-Tbilisi značajan doprinos mnogo boljim odnosima.

Autor: D.S.