VUČIĆ SE OBRATIO IZ TBILISIJA! 'Blizu smo sporazuma o slobodnoj trgovini sa Gruzijom' Reč i o novoj ambasadi, cenama nafte, i jačoj vezi dveju zemalja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Tbilisi, a ispred zgrade predsedništva ga je sačekao domaćin, predsednik Mihail Kavelašvili. Nakon brojnih svečanpsti, predsednik Srbije se oglasio medijima.

OBRAĆANJE MEDIJIMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Tbilisija poručio da je o svim važnim temama razgovarao sa Kavelašvilijem, i istakao je veliki značaj avionske linije Tbilisi-Beograd.

- Razgovarali smo kako da završimo usaglašavanje ugovora o slobodnoj trgovini, ostalo je 2 ili 3 odsto neusaglašenih stvari. Kada to završimo, to će biti još jedna važna i velika stvar za naše proizvođače, ali ćemo i mi moći da uvozimo iz Gruzije, posebno voće. Razgovarali smo o svim drugim pitanjima, evropskom putu, i verujem da ću u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd, da razgovaramo kako da se postavimo prema Briselu, kako da pomažemo jedni drugima - istakao je on.

Kaže da je posebna čast bio sastanak sa patrijarhom Šiom, i da je dominirala ikona sa Hilandara u prostoriji.

- Gruzijska crkva slavi 1700 godina, jedna stara bratska i prijateljska pravoslavna crkva. Mnogo smo naučili, a ja sam poklonio i knjigu o našim svetinjama na KiM.

- Jedna stara, bratska i prijateljska crkva. Mnogo smo naučili, dobili smo knjigu o KiM. Rekao je da brine i da dobro razume poziciju Srbije, da brine o manastirima na KiM. Uskoro očekujemo patrijarha, Valašvili je nedavno bio u poseti. Tako da, kao što vidite, naše veze se ubrzo razvijaju, uskoro ćemo otvoriti i ambasadu ovde. Rekao bih da treba da imamo kontakt osobe, i ljude koji treba da budu tu zbog posla. Sve je veći broj naših ljudi koji dolaze ovde. Od Beograda je manje od tri sata, nije daleko... - priča Vučić.

- Suviše smo mali, srećom, čini mi se da je moguće da dođe do nekog srednjoročnog mira na Bliskom istoku. Cena nafte je pala na 83 u danu. Mi danas proveravamo prihode, zbog manjih akciza... Država od toga živi. Od PDV-a uvoznog i izvoznog. Kako to neki drugi kažu, mi imamo, ono što je za nas od značaja je, da ako se tu uspostavi mir, a to nije ni blizu završeno sa MOL-om, mora da se saglasi 3. strana. Ako bismo to završili, to bi bile strašno dobre vesti, izašao bih sa snažnijim i jačim paketom pred naše ljude. Toliko je to značajno, još kada bi Rusi i Ukrajinci završili ratovanje, to bi bilo izuzetno ubrzanje - naveo je predsednik.

Vučić dodaje da mu je najvćeća želja ta, da građani dobro žive.

- Gruzija ima jednu od najvećih stopi rasta. Reč je o dobrom rukovodstvu. On je tu, ali su se premijeri menjali. Međutim, uvek je bila jaka stopa rasta. Jedne godine su imali 9 posto rasta... To su ogromne stope rasta koje u Evropi ne postoje - dodao je potom Vučić.

Živite tamo gde jeste, vezani ste za taj kompliment, navodi Vučić.

- Neki imaju minus, negativnu stopu rasta. Ako mi budemo ovo zadržali, ako budemo išli na 3,5 posto, to znači da ćemo dramatično da rastemo. Više nas ništa ne koči, osim ratova. Povratili smo stope iz turizma i usluga. Imaćemo uskoro izbore i to je to - kaže predsednik.

Predsednik je istakao da mu je bitna samo volja naroda, jer narod bira kako žele da grade budućnost.

- Ja verujem da mi svi zajedno moramo da gradimo bolju budućnost Srbije, da je to jedina važna stvar suštinski, a to kako će ko da gleda različiti su interesi različitih zemalja, različitih institucija, organizacija, mnogih drugih, i svi su rukovođeni svojim interesima, ne našim. Mene interesuje šta će da odluče naši ljudi, jer za njih je to veoma važno. Vi govorite nešto potpuno ispravno, da se oni bave matematičkim, političkim inženjeringom. Potpuno je besmisleno. Hoće li Vučić da bude izabran za premijera, pa će on da ostane do septembra sledeće godine premijer, u međuvremenu će da se ide na predsedničke izbore, odmah da vam kažem, neće biti taj slučaj - dodao je.

Autor: D.B.