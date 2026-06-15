MINISTARKA MESAROVIĆ PATOSIRALA BAČULOVA Napad na Miloša Vučevića je lečenje kompleksa psihički poremećene osobe EVO ŠTA JE PORUČILA

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović odgovorila je na novi napad Miše Bačulova na lidera naprednjaka Miloš Vučevića karakterišući ga kao bolesan, neosnovan i zasnovan na laži, te istićući da je time pokazao da je sihički poremećen.

Mesarović smatra da je teško da postoji osoba sa većim nedostatkom morala od Miše Bačulova.

- Dokazani nasilnik, čovek koji je pokušao da iscenira sopstveno trovanje kako bi ispunio svoje bolesne ambicije, čovek koji prosipa fekalije po ulicama svog grada i Gradskoj kući, našao je za shodno da nekoga optužuje za bilo šta. Jasno je da je Bačulov osoba bez kredibiliteta, oslobođena bilo kakvih moralnih i ljudskih kodeksa koja u svakom svom istupu polazi od sebe i misli da su svi drugi kao on - nasilni, nepošteni i spremni da za ličnu korist pređu svaku granicu normalnog. Zato je poruka njemu i sličnima da je prepoznat omražen kako kod Novosađana tako i kod najvećeg dela našeg naroda - rekla je Mesarović.

Mesarović ističe da Bačulov svoje komplekse leči tako što napada Miloša Vučevića kom nije dostojan ni ime da spomene, jer je sve suprotno od onoga što on predstavlja.

- Naš Miloš, koji dosledno sprovodi politiku predsednika Aleksandra Vučića zasnovanu na rezultatima, odgovornosti i brizi za svakog čoveka u Srbiji, prepoznat je kao častan, odgovoran i moralan čovek koji svojim radom opravdava poverenje građana. Zato je i poverenje naroda u Miloša Vučevića ono o čemu Bačulov može samo da sanja, a bolesni, neosnovani i na laži zasnovani napadi samo pokazuju koliko se radi o psihički poremećenoj osobi - rekla je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić