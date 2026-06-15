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'RAZUMEVANJE I PRIJATELJSTVO NA VISOKOM NIVOU!' Predsednik Vučić se oglasio iz Gruzije, pa podelio kadrove zvanične posete: Saradnja ide uzlaznom linijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije/TV Pink Printscreen/Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je iz Gruzije da su odnosi Srbije i Gruzije na visokom nivou i da će saradnja nastaviti da se razvija u političkom i ekonomskom smislu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima tokom trodnevne zvanične posete Gruziji, gde se sastao sa predsednikom Gruzije Mihail Kavelašvili, državnim zvaničnicima i patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve.

- Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, izazovima, i za Gruziju i za Srbiju, čini mi se veoma visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja. I mislim da će ta saradnja samo ići uzlaznom linijom. Verujem da ćemo taj nivo saradnje zaista pogurati do najvišeg nivoa. Verujem da ćemo uvek imati pažnju i ljubav gruzijskog naroda, baš kao što oni imaju našu, i verujem da ćemo naše prijateljstvo i bratstvo nastaviti da baštinimo, i da će naši ekonomski odnosi biti na mnogo, mnogo višem nivou nego što su danas - naveo je Vučić uz podeljene kadrove iz Gruzije.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Gruzija

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