Ratko Mladić je u teškom stanju! Oglasio se njegov sin: Izgubio je moć govora

Zdravstveno stanje Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je danas Darko Mladić, sin bivšeg generala Vojske RS.

On je podsetio da je general Mladić imao nekoliko moždanih udara i da već dve i po godine leži nepokretan u krevetu, prenosi agencija Srna.

"Izgubio je moć govora, a porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik. Teška je situacija, mučno je to sve. Teško je razgovarati sa njim zato što on jako malo govori, jedva da pronađe poneku reč. Ali, mi se trudimo da mu što više pričamo o tome šta se dešava", rekao je Darko Mladić.

Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja 2026. godine zahtev da se generalu Mladiću odobri lečenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali nije posledica akutnog pogoršanja koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga.

General Ratko Mladić je 10. aprila imao jedan, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da general Mladić, koji je se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, bude pušten na privremenu slobodu i lečenje u Srbiji.

Autor: Pink.rs