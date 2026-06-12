'SVE JE SLABIJI I SVE LOŠIJE PRIČA' Otkrivene najnovije informacije o stanju Ratka Mladića

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je danas da zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše.

Precizirao je da je Ratko Mladić sve slabiji i da sve lošije priča.

- Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu negu. Nekada ima boljih dana, nekad lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

On je naponenuo da ima velika očekivanja od sednice Saveta bezbednosti.

- Jedna od tema će biti kršenje prava na lečenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kazao je Darko Mladić.

On je dodao da je "očigledno" da ovo rukovodstvo u Hagu "sprovodi svoju pravdu".

- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali nećemo odustati od svojih namera. Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka - jasan je Darko Mladić.

On je podsetio da da se Komitetu obratila i Srbija i porodica i advokati.

- Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike - naveo je Darko Mladić.

Rekao je i da je Haški tribunal "diskriminisao žrtve".

- Posebno to važi za mog oca na kome se primenjuju standardi koji nisu važili za druge. Sistem je tako napravljen da se u uskom krugu donose odluke i da politika ne zavisi od međunarodnih prava. Nikada im nije bio cilj da donesu pravdu i pomirenje - poručio je Darko Mladić.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ponovo će, dodaje, porodica podneti zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiji.

- Eksploatisaćemo sve što pravo dopušta kako bismo došli do cilja - zaključio je Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije, Nenad Vujić, rekao je juče da slučaj Ratka Mladića prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, pre svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava.

Vujić je u izjavi za Srnu rekao da će zato ovo pitanje država Srbija postaviti i na sednici Saveta bezbednosti UN o radu haškog mehanizma.

- Uprkos izuzetno teškom zdravstvenom stanju generala Mladića, haški mehanizam je više puta odbio zahtev da general bude pušten na lečenje u Srbiji - rekao je Vujić.

Autor: D.Bošković