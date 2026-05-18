'TEŠKO PRIČA, SKORO NIKAKO...' Poznati NOVI DETALJI o stanju Ratka Mladića

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško i skoro nikako ne govori, ali nije dobio nikakvu novu terapiju, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić.

- Čuli smo se i danas i juče i prekjuče, ista je situacija, teško priča, skoro nikako. Onda mi njemu pričamo da on čuje, pošto može da čuje i razume, ali ne može da govori - kaže Darko.

On je podsetio da je poslednje što su odbrana i porodica dobili od haških lekara Mladićeva krvna slika od pre dve sedmice, a ni ona nije kompletna.

Darko Mladić je napomenuo da se odbrana pre nekoliko dana obratila pisanim putem i komitetima za ljudska prava UN, jer generala Mladića Mehanizam nije pustio na lečenje u Srbiju iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti.

- To po prirodi stvari ide polako, oni ne rade brzo, to će da traje - kaže Darko Mladić u izjavi za Srnu.

Haški Mehanizam odbio je 14. maja zahtev odbrane da general Ratko Mladić iz humanitarnih razloga i teškog zdravstvenog stanja bude pušten na lečenje u Srbiju, uz obrazloženje da je njegovo stanje, iako je u poslednjim fazama svog života, loše zbog hroničnih bolesti, a ne neizlečivih sa brzim napredovanjem, te da je pod nadzorom najboljih stručnjaka i da dobija svu neophodnu negu.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.

Autor: S.M.