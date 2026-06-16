'IAKO DOBRO ZNATE ŠTA MISLIM O MARTI KOS, SUOČILA JE MNOGE SA REALNOŠĆU' Vučić iz Gruzije o izjavi komesarke za proširenje EU:Da su nas hteli u Evropi mogli su to da urade i pre 5 i 10 godina

Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu Marte Kos, evropske komesarke za proširenje, da bi nove članice EU mogle da izgube pravo nacionalnog veta u ključnim oblastima.

- Nije ona izgovorila reč veto, ona je govorila o safeguard measures. Preveo bih: zaštitne mere ili zaštitne klauzule, kako hoćete. Nije sasvim, prevod nije bio sasvim fer prema Marti Kosu. I nije rekla: možda je tu Tanjug koji uvek precizno stvari prevede i dobro uradi, možda nije bila savršena ili potpuna preciznost. I bili su malo oštriji prema njoj, ona je rekla, pomenula i 15 godina, ali pomenula je i 5 i 10 godina pre tih 15, dakle da budemo sasvim fer, prema njoj iako dobro znate šta mislim o gospođi Kos - kazao je Vučić.

Dodao je da je o tome razgovarao danas sa Šalvom Papuashvilijem, a zatim i na ručku sa i Rakle Kobakhidzeom.

- Pošto smo vest dobili negde u međuvremenu, sa tačnim prevodom, dakle. E sad, moj komentar bi bio drugačiji od većine drugih. Video sam da nisu ni Ukrajinci ni neki drugi presrećni zbog svega što se najavljuje. Video sam vrlo oštru reakciju Šalve Papuashvilija ovde. Moja reakcija ne bi bila oštra, ne zato što ne znam šta je to što nam neki misle, već baš zato što znam, i da su hteli sve nas mnogo brže u Evropi, mogli su to da urade i pre 5 i pre 7 i pre 10 godina. Naravno da nisu hteli, samo je neko trebalo da to razume, da bude racionalan - zaključio je Vučić.

Vučić je danas bio i na ručku sa Irakli Kobahidzeom, premijerom Gruzije gde je poručio da je imao prilike da se upozna "sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja nadaleko poznata"

Autor: D.B.