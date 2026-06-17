'POKAZAĆEMO PONOVO TU PRISTOJNU SRBIJU' Brnabić pozvala građane Srbije na skup 27. juna u Beogradu

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala je danas građane Srbije da 27. juna dođu u Beograd na veliki skup na kojem će biti predstavljen zvaničan naziv izborne liste Srpske napredne stranke i koalicionih partnera.

"Pokazaćemo ponovo tu pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju u kojoj je potpuno u redu da imate različito mišljenje i stav, ali da o tome razgovaramo, a ne da se jurimo i bijemo", rekla je Brnabić za Prvi program Radio Beograda.

Dodala je da će na tim izborima građani birati između pristojne Srbije i politike mržnje

"Na tim izborimaće imati potpuno jasan izbor između radne, vredne i pristojne Srbije posvećene nacionalnim interesima, ili politike mržnje, nasilja i jahanja", zaključila je Brnabić.

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Autor: Pink.rs