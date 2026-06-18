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Vučić se sastao sa predsednikom parlamenta Slovenije Zoranom Stevanovićem (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Stevanović je posetu Srbiji počeo u utorak, kada se sastao sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, koja je tada izjavila da je ova poseta značajna zbog bilateralnih odnosa dve zemlje, evropskog puta Srbije, ali i saradnje u celom regionu.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Stevanović je tokom posete Beogradu razgovarao i sa potpredsednicom Skupštine Srbije i predsednicom Odbora za spoljne poslove Marinom Raguš.

Stevanović je prisustvovati i prijemu povodom Dana državnosti Slovenije, kao i svečanom predstavljanju zajedničkog izdanja prigodne poštanske marke Pošte Slovenije i Pošte Srbije.

Predsednik Državnog zbora Slovenije danas završava posetu Srbiji.

Autor: Iva Besarabić

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