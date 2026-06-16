JAČANJE VEZA SRBIJE I SLOVENIJE: Ana Brnabić ugostila Zorana Stevanovića, fokus na evropskom putu i regionalnoj stabilnosti!

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, sastala se danas u Beogradu sa predsednikom Državnog zbora Slovenije, Zoranom Stevanovićem, u okviru njegove prve zvanične bilateralne posete od stupanja na dužnost.

Sastanak je potvrdio izuzetno dobre odnose dve zemlje, uz poseban fokus na evropske integracije Srbije i regionalnu saradnju.

Ključne poruke sa sastanka

Ana Brnabić je naglasila da je Slovenija ključan partner Srbije na svim nivoima:

Podrška na evropskom putu: Brnabić je zahvalila Sloveniji na kontinuiranoj podršci Srbiji ka punopravnom članstvu u EU, posebno ističući njihovo zalaganje za otvaranje Klastera 3.

Regionalni prioriteti: Srbija ostaje posvećena izgradnji mira, stabilnosti i snažne ekonomske povezanosti u regionu, pri čemu Slovenija, kao članica EU, predstavlja dragocenog saveznika koji duboko razume prilike na Zapadnom Balkanu.

Parlamentarna diplomatija: Oboje sagovornika istakli su da je intenziviranje saradnje između dva parlamenta od neprocenjivog značaja za dodatni zamajac političkim i ekonomskim odnosima.

Impresivni ekonomski rezultati

Ekonomska saradnja između dve zemlje beleži neverovatne rezultate:

Razmena: Tokom 2023. godine bilateralna razmena robe i usluga dostigla je 2,7 milijardi evra.

Zapošljavanje: Slovenačke kompanije u Srbiji zapošljavaju blizu 11.000 radnika.

Investicije: Slovenija zauzima visoko šesto mesto kao destinacija za srpski kapital, što potvrđuje bliskost i međusobno poverenje privreda.

Agenda posete

Predsednik Državnog zbora Slovenije boravi u Beogradu od 16. do 18. juna. Pored sastanka sa Anom Brnabić, planirani su susreti sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Đurom Macutom, ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, kao i potpredsednicom Skupštine Srbije i predsednicom Odbora za spoljne poslove Marinom Raguš.

Takođe, Stevanović će prisustvovati prijemu povodom Dana državnosti Slovenije i svečanom predstavljanju zajedničkog izdanja prigodne poštanske marke Pošte Slovenije i Pošte Srbije.

Autor: D.S.