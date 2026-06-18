Brnabić: Ispitati navode o Parandilovićevoj zloupotrebi službene kartice u Skupštini

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je danas od Generalnog sekretarijata parlamenta da ispita navode o eventualnoj zloupotrebi službene kartice poslanika stranke Novo lice Srbije Miloša Parandilovića.

Brnabićeva je na sednici Skupštine, nakon obaveštenja da je umesto Miloša Parandilovića juče neko od njegovih kolega ubacio umesto njega karticu u sistem kako bi on uzeo novac za putne troškove, bez prisustva u Skupštini, zatražila da se ti navodi ispitaju.

"Ljudi iz Priboja su javili da gospodin Parandilović nije ni mogao fizički da se nalazi u Narodnoj skupštini i da je neko od njegovih kolega iz poslaničke grupe iskoristio karticu Miloša Parandilovića, koji nije bio prisutan u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da bi on naplatio putne troškove? Molim da se to proveri.

Molim Generalni sekretarijat Narodne skupštine da proveri ove navode. Ukoliko je to tačno, da vidimo ko je koristio suprotno Poslovniku i suprotno Zakonu o Narodnoj skupštini Republike Srbije, karticu drugog narodnog poslanika i da pozovem te narodne poslanike na odgovornost", kazala je Brnabićeva.

Kako je dodala, za to su u ranijim sazivima narodni poslanici podnosili ostavke.

Navela je i da je ona primila dopis da je Miloš Parandilović juče bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

"Molim vas da se ispita da li je Miloš Parandilović juče bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ukoliko nije bio prisutan u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ko je koristio karticu narodnog poslanika koji nije prisutan da stavi u poslaničku jedinicu kako bi dao alibi narodnom poslaniku da pokupi određenu svotu novca", kazala je Brnabićeva.

Ocenila je da je, ako se ispostavi da su ti navodi tačni, to skandal sa karticama da bi se naplatili putni troškovi za put koji nije napravio da dođe na svoje radno mesto na kom nije bio.

Brnabićeva je kazala da očekuje u najkraćem roku odgovore Generalnog sekretarijata Narodne skupštine, kao i da će moći da obavesti poslanike i građane u utorak na sednici o tome.

Predsednica parlamenta očekuje i da poslanici umešani u to, ukoliko se to desilo, snose odgovornost.

Takođe je dodala da očekuje i punu podršku od svih narodnih poslanika da traže odgovornost za te poslanike, bez obzira da li su pozicija ili su opozicija.

"To je grubo kršenje zakona o Narodnoj skupštini. Da uzmete karticu narodnog poslanika koji nije prisutan da bi stavili u poslaničku jedinicu, da bi prevarili kolege narodne poslanike i sve građane Srbije, kako bi oštetili budžet, to je zaista prvorazredni skandal. Tako da, u najkraćem mogućem roku, i narodni poslanici i javnost Srbije biće obavešteni o tome. Ukoliko se to zaista desilo, videćemo ko je koristio karticu poslanika koji nije bio u Narodnoj skupštini", kazala je Brnabićeva.

Kako je ukazala, korišćenje kartice poslanika koji nije tu je ozbiljno krivično delo.

Prethodno je poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Aleksandar Mirković kazao da je dobio informacije da je poslanik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović juče u vreme održavanja sednice parlamenta bio u Priboju, a da je prijavljeno da je sednici prisustvovao.

"Narodni poslanik Miloš Parandilović svoju karticu je ubacio u sistem u 15.05 i 25 sekundi, a karticu izvukao u 15.06 i 46 sekundi. Članovi koje sumnjam da su povređeni su: član 127 koji kaže da je narodni poslanik dužan da karticu koristi isključivo u svojoj jedinici; član 128, narodni poslanici su dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale; član 129, narodni poslanik je dužan da nestanak svoje identifikacione kartice odmah prijavi generalnom sekretaru Narodne skupštine", kazao je Mirković.

Kako je dodao, nakon što ja izneo informaciju da je za minut i 21 sekundu Miloš Parandilović naplatio putne troškove u visini od čak 15.000 dinara, ljudi iz Priboja su ga zvali, slali poruke kako bi mu rekli da je to fizički nemoguće, jer se Miloš Parandilović u to vreme nalazio u Priboju.

Autor: Pink.rs