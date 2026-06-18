'SVAKI PUT ĆU DA USTANEM I DA SE BORIM ZA SRBIJU' Vučić poslao snažnu poruku: Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa današnjeg obraćanja, u kojem je istakao da "nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane".

- Ja sam ponosan na sve ono što sam činio i radio. Nisam imao godišnje odmore. Nisam imao sve što su imali svi drugi ljudi. Nikada nisam imao slobodne vikende. Dao sam sve od sebe da ova zemlja krene napred, i mislim da sam jednim, ne beznačajnim delom, uz pomoć naroda, uz pomoć ljudi, uspeo u tome. Hiljadu puta ću da padnem na asfalt. Svaki put ću da se podignem. Hiljadu puta ću da se podignem. I nije jak onaj koji nikada ne padne, već je jak onaj koji svaki put ustane. A ja ću da ustanem i da se borim za svoju Srbiju - poručio je Vučić tokom obraćanja.

"Nije jak onaj koji nikada ne padne, već onaj koji svaki put ustane. Svaki put ću da ustanem i da se borim za Srbiju!", poručio je Vučić u objavi.

Autor: Pink.rs