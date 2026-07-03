Jeremić za Pink o velikoj snazi naše vojske: Komšije ne treba da budu zabrinute, Srbija nije napadačka zemlja (VIDEO)

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, govoreći o snazi Srbije i naše vojske kaže da su naše pojedine komšije veoma zabrinute, a da za tim stvarno nema potrebe.

Jeremić ističe da im Srbija poručuje da nema potrebe za zabrinutošću, kao i da mi nismo napadačka zemlja.

- Od nedelje, kada je bio prikaz novog naoružanja Vojske Srbije i pokazivanja onog čime Srbija raspolaže, odmah su se zabrinuli, odmah su krenule reakcije zbog čega će Srbiji to naoružanje - kazao je Jeremić za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Osvrnuvši se na to da je srpski pasoš u top 35 država Jeremić kaže da je to dobar odgovor na sve što se dešavalo.

- Dok jedni pokušavaju da uruše državu, da je vrate 15 godina unazad, neko se trudi i radi na promociji - ocenio je Jeremić.

Prema njegovim rečima, jako je dobra poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je naša zemlja okrenuta prema svetu.

On je pomenuo i bračni par iz Poljske koji su influenseri i koji su oduševljeni srpskom pričom, komšijama, zemljom.

- Oni su krenuli od nule, ali uz pomoć srpskog seljaka - kazao je Jeremić.

Komentarišući izjave i reakcije premijera Macuta, Jeremić kaže da je on smiren čovek koji je došao u pravom trenutku da amortizuje situaciju.

- Prateći predsednika Srbije mislim da je uspeo dosta u tome. Došao je u nezgodnom trenutku u Vladu Srbije, sa njim su došli još neki članovi, ali očigledno je da je Vlada trebalo da se menja, jer neki koji dođu samo se zakucaju u svoje fotelje i nisu radili svoj posao - ocenio je Jeremić.

Pojasnio je da predsednik Vučić ne govori džabe da funkcioneri moraju da idu među narod i da rade na projektima.

- Ljudi misle da time što postanu ministri ne treba ništa da rade, ne idu u narod, što se videlo, krenulo da se menja, verujem da će sledeća Vlada sa Aleksandrom Vučićem na čelu biti dosta efikasnije. U svakom slučaju, velike pohvale za gospodina Macuta - istakao je Jeremić.

Jeremić je pozitivno ocenio ponašanje predsednika Vučića prema građanima Srbije, da kod njega nema da je predsednik da je zaštićen.

- On ide u narod, dolazi, razgovara sa svima - naveo je Jeremić.

Autor: Pink.rs