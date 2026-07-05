ŠTA JE PROGRAM BLOKADERSKE LISTE?! Leti perje: Riha protiv Georgieva

Blokaderi nemaju plan i program, to je svima poznato, ali kada ih na to podsetite, postaju agresivni.

Svedočimo još jednom blokaderskom klinču na mrežama, a ovog puta koplja su ukrstili Antonela Riha i Slobodan Georgiev.

"Da li postoje partije koje su za EU? Postoje Da li imaju svoje birače? Imaju Ako žele promenu reći će svojim biračima da glasaju za studentsku listu na izborima i biće sve u redu. Isto je i sa partijama "desnice" ako veruju da je Srbiji potrebna promena i ako Srbija treba da bude zasnovana na Zakonu a ne na Volji jednog. Imaju vremena Neka krenu u kampanju Kada izbori JEDNOM budu raspisani Ovo je logična politička procena Ništa više od toga", napisao je Georgiev, a onda mu je Antonela Riha postavila jedno sasvim jednostavno pitanje:

"Šta je program te liste, znaš li? Mene to zanima?"

Pokušao je Georgiev da izvrda odgovor, pa je usledilo još jedno, direjtnije pitanje:



"Pitala sam za program, vrlo konkretno. To je ono što se radi dan posle, dalji koraci, prioriteti, dakle šta se radi dalje i na koji način. Ti zastupaš tezu da svi treba da podrže SP/SL a ja te pitam šta tačno da podrže?"

Autor: Pink.rs