Au, šta će na ovo reći Ponoš, Đilas, Ješić i Grbović? Pogledajte kako je Parandilović opleo po svojim saborcima - Pale teške uvrede (VIDEO)

Miloš Parandilović, predsednik opozicione stranke Novo lice Srbije (NLS), žestoko je opleo po svojim saborcima i čak ih i izvređao, poručivši im da su nepismeni i da nemaju nikakvu podršku.

Na njegovom "spisku" našli su se lider SSP, tajkun Dragan Đilas, Zdravko Ponoš, Goran Ješić, Pavle Grbović, ali i mnogi drugi.

Prema Parandilovićevim rečima, on je prvi jasno rekao kako ne želi da bude deo saveza koji je sklopljen u medijima, zarad, kako je istakao, medijskih razloga, i bez ikakvih dogovora.

- Misliš na EU5? - pitao je voditelj Parandilovića tokom njegovog gostovanja u emisiji Bez pardona.

Na to je ovaj opozicionar uzvratio:

"Pa ovo sad, kako se zove, Pes, ne znam šta".

Na to se voditelj nadovezao konstatacijom da jeste u pitanju EU5, kako je prvobitno predstavljen, pa je Parandilović nastavio žestoko.

- Prosto, ja se bavim politikom odgovorno. Ja ne ćutim naprednjacima, pa neću, Boga mi, nikome ni iz opozicije. Ko god krene na mene dobiće odgovor kakav ja mislim da zaslužuje da dobije - poručio je Parandilović.

Ovaj opozicionar je političar da svako ko misli, ili je politički nepismen ili zlonameran, da je ovo vreme sada za priče o Evropi ili Rusiji ili Haškom tribunalu...

- Ili o Kosovu, o čemu smo mi proveli 35 prethodnih godina k'o u magnovenju - rekao je on.

Potom je spomenuo blokadersku listu i izbore.

- Da li je to jedna lista zajedno sa studentima, da li jedna studentska, jedna opoziciona, to ne zavisi od mene. Ovo je moj vapaj i apel da dođe do jedne. Ako ne može do jedne, ajde onda da dođe do dve, ali ne može da dođe do dve tako što ja izađem u medije i objavim da sam formirao neki naziv i pozovem ostale da mi se priključe. A pri tome ne vredim ni 0,5 posto... To je potpuno promašen politički projekat i potpuno promašena priča - zaključio je Miloš Parandilović.

Pogledajte snimak njegovog gostovanja.

Autor: Iva Besarabić