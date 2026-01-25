'Mučeni Srđan' Parandilović opleo po DS, tvrdi da pokušavaju da se ubace na fakultete, pa udario i na blokadere

Lider stranke Novo lice Srbije, Miloš Parandilović, uputio je niz oštrih kritika na račun Demokratske stranke (DS) i pokreta Dveri, nazivajući njihovu ponudu da resurse ustupe "blokaderima" čistim populizmom bez pokrića.

"Kao kad vam beskućnik ponudi sve što ima"

Komentarišući izjavu Srđana Milivojevića da se DS neće kandidovati već da će podržati proteste, Parandilović je bio nemilosrdan:

„Tako to rade iskompromitovane stranke koje ne postoje u javnom mnjenju. To izgleda kao kada vam beskućnik dođe i kaže da vam daje sve što ima, a zapravo nema ništa. Koju infrastrukturu, za ime Boga, imaju Dveri i DS?“, upitao je on.

Ko zapravo vodi Demokratsku stranku?

Parandilović tvrdi da Milivojević nema nikakav uticaj na strateške odluke stranke, već prstom upire u staro ime srpske politike.

„Ako hoćete da znate zašto DS radi to što radi, prava adresa je Dušan Petrović, a ne 'mučeni' Srđan Milivojević. Videli smo i snimke sa plenuma – DS se ne smiruje i pokušava da se iznutra ubaci na raznorazne fakultete“, ocenio je Parandilović.

Ne pristajem na ultimatume sa Tvitera

On je naglasio da će njegova stranka odluku o izborima ili podršci studentskim listama doneti na osnovu ozbiljne procene, a ne pod pritiskom društvenih mreža.

„Takvu procenu može da donese olako samo onaj ko nema šta da izgubi, kao DS i Dveri. Ne pristajem da me neko preko Tviter naloga poziva da napustim parlament, to neću uraditi“, zaključio je Parandilović.

Autor: Pink.rs