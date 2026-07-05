'VUČIĆ POKUŠAVA DA USPOSTAVI DOBRE ODNOSE' Raguš poručila Pejoviću: Politiku nemate, radite kako vam narede

Poslanica u Skupštini Srbije Marina Raguš uputila je odgovor Borisu Pejoviću, potpredsedniku Skupštine Crne Gore.

Njen odgovor prenosimo u celosti:

"Svi vi iz PES-a i svi iz sveta treba da ste do sada naučili da predsednik Vučić sa svima pokušava da uspostavi najbolje moguće odnose, jer je to u interesu Srbije, našeg naroda i svih naših građana.

Istovremeno je čudno da se na ovakav način oglašavate vi iz PES-a, čiji su osnivači baš Aleksandra Vučića molili da im pomogne – i njima lično i vašem pokretu. I znate vrlo dobro da ste ga molili za pomoć i dok PES još nije ni postojao. Molili ste ga da pomogne u borbi protiv Mila Đukanovića. Danas govorite o Đukanoviću, sa kojim se spremate i sutra da sarađujete. Uostalom, istina je da vi ni o tome ne odlučujete sami, već će biti onako kako vam drugi narede.

Govorite o prevaziđenoj politici? O tome možemo da vam držimo lekcije mi, jer je Crna Gora ta koja je do dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji imala za 50% veće plate od plata u Srbiji. Danas su plate u Srbiji prevazišle plate u Crnoj Gori. Toliko o prevazilaženju.

Dobro bi bilo da nekada pogledate istini u oči. Ono u čemu jeste neprevaziđeni jesu prepisivačka politika i prepisivački pristup. U tome ste apsolutni i neprikosnoveni stručnjaci. Vi svoju politiku nemate. Kako vam nižerazredne birokrate iz inostranstva narede, tako radite. Otuda i takva posvećenost antisrpskoj politici, čisto da pokažete kako ste fini, dobri i poslušni.

Vređate predsednika jedne države od koga ste toliko puta tražili pomoć, a malo je dobili. I sve to govori više o vama nego o njemu. A vi nastavite da radite svoj posao. Srbija nije poklekla ni pred većim silama, a kamoli pred vrhunskim prepisivačima.

Konačno, jedini mali problem u svemu jeste to što ste lagali narod i niste mu na litijama rekli da će glavna meta vaših napada i najbrutalnija kampanja dehumanizacije i kriminalizacije ići ne protiv Mila Đukanovića, već protiv Srbije i Aleksandra Vučića.

Živela Srbija!"

Autor: Iva Besarabić