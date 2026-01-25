Raguš za Pink: Delegacija EP nije došla da utvrdi činjenice već da iskaže stav

Potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš ocenila je večeras da delegacija Evropskog parlamenta (EP), koja je protekle nedelje boravila u Beogradu, nije došla da utvrdi činjenice već da, kako je rekla, pokaže svoj stav.

Raguš je rekla da je delegacija EP imala dva sastanka u Skupštini Srbije sa opozicijom, a sa vladajućom koalicijom jedan koji je trajao 13 minuta, kao i da su delegaciju predstavnici vladajuće koalicije čekali pola sata i da su izrazili protivljenje zbog toga.

"Dobijamo redovno lekcije kada je reč o političkoj kulturi, o ličnoj kulturi. Znate sami kakve su izjave bile pre toga. A ja sam imala prilike da vidim nesrećnu delegaciju, potpuno dezorijentisanu, stari kontinent, Evropsku uniju, koja je očigledno na kolenima i ne mogu da likujem posle svega zbog toga, to me potpuno zabrinjava. Ja u svojoj karijeri, koja ne traje kratko, nisam doživela ovako nešto", rekla je Raguš za Hit tvit na TV Pink.

Ona je ocenila da je to bila "izrežirana niskobudžetna predstava", dodajući da je to jasno od samog početka.

Dodala je da je bio dobar potez što su predstavnici delegacije odlučili da pogledaju izložbu o Jasenovcu, ali se to dogodilo naknadno, tek posle prvog sastanka sa predsednicom Odbora za evrposke integracije Elvirom Kovač.

"Ta njihova poseta je trajala neka tri minuta", rekla je Raguš.

Kako je dodala, njoj je bilo važno, a za njih neprijatno, da se na sastanku ne govori o utiscima već o činjenicama i pri tom je, kako kaže, morala da ih pita koje činjenice utvrđuju pošto su već Srbiji presudili.

"Imamo jedan kontinuitet izrežiranog stvaranja klime i atmosfere gde se vrlo jasno stavlja do znanja na čijoj su strani i na koji način utiču na unutrašnje političke prilike u zemlji. Meni je bilo jako važno da pričamo jezikom koji oni razumeju. Jezikom evropskih vrednosti, ljudskih, građanskih, manjinskih prava, vladavine prava i ja sam tako podelila teme i oblasti u kojima sam želela da pričam", rekla je Raguš.

Raguš je istakla da je na sastanak donela "kilogram materijala", čiste faktografije.

"Podelila sam članovima delegacije hronologiju protesta, institucionalni odgovor na nezakonite proteste, da podsetim da ih je bilo preko 29.000, da je preko 700 prostorija Srpske napredne stranke potpuno uništeno, da su pokušali da ubiju nekadašnjeg premijera, da su dolazili ispred kuća funkcionera i aktivista Srpske napredne stranke i da se oni nikada nisu jasno oglasili", rekla je Raguš.

Ona je podsetila da je i predsednica parlamenta Ana Brnabić nekoliko puta slala upravo takve poruke želeći da čuje jasan, ne birokratski, nego jasan stav.

"Kada govorimo o vrednostima, evropskim, pitala sam ih, molim vas, samo mi recite da li smo mi pre 80 godina pobedili fašizam i nacizam ili je on posle 80 godina pobedio nas. Kako je moguće da u članici Evropske unije, kao što je Republika Hrvatska, vi imate Tompsonov koncert i povampirenje ustaške ideologije uz pokliče - Za dom spremni, a da vi apsolutno nijednog momenta niste reagovali na to, kako je moguće da je izvestilac za Srbiju, Tonino Picula objavljivao svoju fotografiju u uniformi Crnih Mambi", rekla je Raguš.

Kako je moguće, dodala je Raguš, da su njega postavili za izvestioca za Srbiju.

"Jer ovo nije poruka mira i stabilnosti i evropskih vrednosti, nego je ovo poruka destabilizacije regiona. Ako hoćete, onda i ova poseta je zapravo samo jedna kockica tog mozaika", rekla je Raguš.

Na pitanje šta im je rečeno, Raguš je odgovorila - suštinski ništa.

"Neko od šefova je napisao šefici delegacije, sa kojom sam ja inače sve vreme komunicirala nešto na papiriću i kada je trebalo da govorim o ljudskim i građanskim pravima Srba sa prostora Kosova i Metohije, žena je skinula slušalice i rekla mi: Moramo da idemo. Ja sam je pitala da li ovaj skandal, da li ovo znači da vi ne želite da slušate o gaženju, o getoizaciji Srba na prostoru Kosova i Metohije u 21. veku", rekla je Raguš.

Ona je dodala da je uputila verbalnu notu vrlo oštrog protesta, a da će uslediti talas pisanih.

"Vi dakle niste došli ovde da utvrdite činjenice, vi ste došli ovde da pokažete svoj stav prema nama. Jer pazite, samo u parlamentu oni su imali dva sastanka sa opozicijom. Sa predstavnicima vladajuće koalicije 13 minuta, sa predstavnicima opozicionih stranaka 80 minuta", rekla je Raguš.

Navela je da je da postavila pitanje vezano za vladavinu prava u kontekstu izručenja Mile Pajić, Dejana Bagarića i Doroteje Antić.

"Oni su begunci od pravde sada. Mi smo poslali zahteve prema Interpolu za njihovo hapšenje i izručenje. Što se tiče Mile Pajić, poslali smo Hrvatskoj preko Instituta međunarodne pravne pomoći da se ona sasluša još u junu. Naš sud je poslao zamolnicu. Mi do dana današnjeg nismo dobili odgovor i to sam ih pitala, o kakvoj vladavini prava onda vi govorite. Oni su se svi međusobno pogledali, ne zabrinuti, ni na koji način postiđeni, već sa poluosmehom na licu", rekla je ona.

Navodeći da se vladajućoj koaliciji spočitava govor mržnje, Raguš je navela citirajući političke neistomišljenike da njima obećavaju "dinstanje, jahanje, uvijanje u katran, da će nas bacati u reku uz razne seksističke primedbe, do dehumanizacije predsednika države".

Kako je dodala, oni se nikada nisu izjasnili po tom pitanju i nisu osudili govor mržnje.

"Meni je bilo jako važno da postavim pitanje, kako je moguće da se za pet godina nisu stekli uslovi da predsednik Vučić položi venac u Jasenovcu ili ako ne može kao predsednik, makar kao privatno lice, jer čovek je potomak jasenovačkih žrtava", ukazala je Raguš.

Onda je, kako je rekla, neko dobacio iz tog dela gde je sedeo Tonino Picula, negodujući što govori na takav način - zašto ne govorite o Srebrenici.

"Onda sam rekla, dobro, u redu, ja hoću da govorim o Srebrenici. Predsednik Vučić je pre više od deset godina bio u Potočarima, da izrazi pijetet prema nevinim posravljanim žrtvama. Tamo je bio kamenovan, da nije bilo obezbeđenja, bio bi ubijen. Tačno se znalo da se nešto sprema predsedniku, jer oni koji su bili od lidera iz regiona u njegovom neposrednom okruženju pre tog pokušaja ubistva su se samo pomakli. I predsednik je ostao sam", ukazala je Raguš.

Dodala je da se do dana današnjeg nije saznalo ko su organizatori i izvršoici i da se nikada nisu jasno odredili povodom toga.

pročitajte još Gujon: Evroparlamentarci pokazali aroganciju u Beogradu jer smo ih navikli na viši nivo

Autor: Pink.rs