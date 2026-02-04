Raguš: Usvajanje seta pravosudnih zakona je početak vraćanja pravosuđa u pravne okvire

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da je nedavno usvajanje seta pravosudnih zakona ozbiljan početak vraćanja pravosuđa u pravne okvire, i dodala da je to odlična pokazna vežba koliko je državna odlučna da vrati pravni poredak, obezbedi pristup pravdi svakom građaninu kao i osećaj pravne sigurnosti.

Raguš je za Tanjug rekla da, iako se taj set pravosudnih zakona koji je usvojen u Narodnoj skupštini neretko spinuje kako je to napad na državu i tužuilaštva za organizovani kriminal, to nije tako i istakla da je jako važno da se zna da se ovde teritorijalno usvojio još jedan sud, da više neće biti upućivanja tužilaca na razna druga mesta, da će tužioci moći da rade svoj posao naspram znanja i kvaliteta.

To je tek početak nečega što smo utvrdili 2021. i 2022. godine izmenama ustava u tom delu pravosuđa, izjavila je ona i napomenula samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači da su oni nezavisni i samostalni od ustava i zakona, a posebno od građana jer se sve presude donose u ime naroda.

Komentarišući to što su pre dva dana u nekoliko gradova u Srbiji, pojedini tužioci i sudije održali protest zbog usvajanja seta pravosudnih zakona, Raguš je rekla da Viši sud u Beogradu radi, da nije obustavljen ni jedan postupak kao i svi osnovni sudovi, napomenuvši da povremeno izađe samo desetak ljudi ispred suda na 10 ili 30 minuta.

Kako je navela, iako oni imaju pravo da izraze svoje mišljenje, ali argument da je to pritisak na samostalnost tužilaštva ne stoji i potpuna je neistina zato što je Venecijanska komisija preporučila da koncentracija moći ne sme da se nađe u rukama nikoga u pravosuđu ili da izvršna vlast vrši pritisak na pravosuđe.

"Važno je da se zna da je vrhovni javni tužilac imala neograničenu moć kroz upućivanje tužioca na određena mesta, pa tako i kontrolu određenih usluga. Mi imamo primer jednog tužioca koji je od 2005. godine upućivan na određeno mesto, i to za duplu platu. Kada vidite rezultate u svim njihovim predmetima, onda vidite da postoji velika nesposobnost, loša namera", rekla je Raguš.

Prema njenim rečima, država je odlučila da pravosuđe, pogotovo tužilaštvo i sudstvo, bude transparentno i efikasno jer to traži Venecijanska komisija i Evropska komisija na putu pristupanja Srbije EU, naročito u poglavlju 23.

"Neretko se spinuje i šta je to Evropska komiisja napisala, rekla, zabrinula se. Oni su u svom obraćanju našim rukovodiocima rekli postoji bojazan, mogućnost. Ministar pravde će sutra i prekosutra biti u Briselu i sa konkretnim činjenicama razgovarati sa predstavnicima EK sa kojima Srbija ima dobru komunikaciju i saradnju"

Raguš je poručila da građani ne treba da brinu jer većina sudija i tužilaca radi dobro i čestito svoj posao u skladu sa etičkom kodeksom, i dodala da je ta većina potpuno na strani ovoga što država radi, čemu u prilog govore i rezultati izbora za Visoki savet tužilaštva.

"Dve trećine ljudi u pravosuđu samo želi da radi svoj posao po zakonu u ime naroda i država je više nego odlučna da im to omogući", izjavila je ona i istakla da je vreme odgovornosti došlo i da će sve raditi strogo po zakonu.