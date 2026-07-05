BLOKADERI SE DO JUČE KLELI U MILIĆA, A DANAS PERU RUKE! Doktor ojadio nišku Medijanu, evo gde je otišao deo para iz budžeta (FOTO)

Nekada su se blokaderi kleli u doktora Dragana Milića, a sada ga optužuju da je ojadio nišku opštinu Medijana.

Naim Leo Beširi, poznati lobista premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija i ideolog srpske opozicije na Iksu je osuo paljbu po blokaderu Draganu Miliću, optuživši da da je ojadio nišku opštinu Medijana.

"Što se tiče opozicionog doktora iz Niša, imao bih šta da kažem posle analize trošenja para iz budžeta opštine Medijana. Dodao bih i da je navodno platio više desetina hiljada evra, pazi sad, za poslavu slave odeljenja bolnice zbog kojeg je postao poznat po svom radu", piše Beširi.

Nije teško zaključiti kako bi se i ostali blokaderi ponašali ako bi se primakli budžetu, ojadili bi i celu zemlju, a ne jednu opštinu.

Autor: Iva Besarabić