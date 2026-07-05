'Zajedno postavljamo nove standarde!' Pavkov u Pirotu: Danas sam na delu videla rezultate (VIDEO)

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas u Pirotu Regionalni centar za upravljanje otpadom i navela da ovaj okrug prednjači u upravljanju otpadom po najvišim evropskim standardima.

- Izuzetno sam zadovoljna onim što sam danas videla, jer zajedno postavljamo nove standarde u oblasti zaštite životne sredine. Ka Regionalnom centru Pirot gravitiraju četiri lokalne samouprave Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad i oni zaista zajedno mogu da budu ponosni šta je napravljeno za relativno kratak period. Danas sam na delu videla rezultate i kako se biorazgradivi i zeleni otpad prerađuju u novu upotrebnu vrednost, odnosno u kvalitetan humus. Posebno me raduje što postoje planovi da se, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, građanima omogući da bez naknade dovoze biorazgradivi otpad na ovu lokaciju - rekla je Pavkov.

Ona je istakla i da se paralelno završava i druga kaseta sanitarne deponije, što pokazuje da svaka vrsta otpada može biti tretirana na odgovoran način i iskorišćena kao resurs.

- Pokazali smo da Srbija može da bude pionir za sistem upravljanja otpadom ne samo u Srbiji nego i region. Ovim projektom pokazujemo da pitanju upravljanja otpadom pristupamo sistemski, odgovorno i dugoročno. Savremena kompostana, zajedno sa modernizacijom regionalne deponije i najsavremenijom infrastrukturom, postavlja nove standarde u zaštiti životne, što će značajno unaprediti kvalitet života svih naših građana - navela je Pavkov.

Podsetimo, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na svom Instagram profilu nakon posete opštini Inđija. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti.

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Autor: Pink.rs