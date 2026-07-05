'ŽELELI SU DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT' Vučićević u 'Hit tvitu': Od Ponoša i Radića sam čuo za zvučni top, nisam znao šta je to

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Kako kreatori laži o zvučnom topu pokušavaju da izbegnu odgovornost? Zašto je u hrvatskim političkim svađama Vučić neobilazna tema? Kome i zašto Podgorica brani da uđe u Crnu Goru? O ovim i ostalim temama govorili su: Goran Šarić, istoričar, Branislav Lečić, glumac i Dragan J. Vučićević, urednik Informera.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Prvi predlog - Ponoš na saslušanju

Komentarišući to da je Ponoš bio prvi koji je objavio da je korišćen zvučni top Vučićević kaže da je dovoljno pogledati kada je on to objavio, a kada se u Informeru o tome govorilo.

- Mi smo od Ponoša, Radića saznali za to, ja nisam znao za izraz zvučni top... Mi smo čuli da oni pričaju o tome, pa smo iz šale govorili ''ovo je zvučni top''. Pa sam pomislio da je to sirena neka - kazao je Vučićević.

Kako kaže, dobio je više prijava protiv njega u vezi sa zvučnim topom.

- Đukanović i ja smo komentarisali to što su oni pisali. Ja sam za zvučni top čuo tako što smo čitali njihove tvitove - naveo je Vučićević i dodao da je termin ''zvučni top'' unapred iskorišćen da bi od Vučića napravili čoveka koji ''puca'' na svoj narod.

Prema njegovim rečima, oni su mislili da će ta laž da im prođe i da će izazvati građanski rat u Srbiji.

- To im je bio cilj, dragi gledaoci - kazao je Vučićević i istakao da nisu oni u emisiji govorili da je upotrebljen zvučni top, već da su komentarisali ono što pojedini blokaderi pišu.

Osvrnuvši se na izjavu Borisa Tadića o Zdravku Ponošu i njegovom napretku mimo procedura Lečić kaže da to dokazuje da smo mi politički izrešetani i to već dugo vremena.

- Mi nemamo poverenje u nekog ko je bio načelnik, pa nemamo poverenje u opoziciju, ko radi na tome, zašto se to radi, gde je nestalo poverenje u sopstvenu državu - upitao je Lečić.

Kako je rekao, glasine su bile te koje su pokrenule priče o zvučnom topu, a zna se za šta one služe.

- Onda dobijate strategiju obojenih revolucija, strategiju nepoverenja u izjave bilo kakve... - istakao je Lečić.

Prema njegovim rečima, dok istina stigne može da se uruši svaki sistem, može da se promeni vlast.

- Videli smo tu manipulaciju. U svetu u kojem mi živimo važno je videti mehanizme, otkrivanje njih nas spašava od toga da budemo korisni idioti koji rade na svoju štetu - ocenio je Lečić.

Vučićević je pokazao iskaz Zdravka Ponoša o zvučnom topu i istakao da je on mogao da tvrdi da je čuo zvučni top.

- Oni su hteli da ubede, da Srbi poveruju da je bio zvučni top, da su uspeli - ode mast u propast - kazao je on i dodao da je sada poznato šta se desilo u Ukrajini kada je bio Majdan, ali da je sada kasno za sve to.

Šarić je rekao da je juče stigao u praznu Srbiju i da su se izgleda svi uplašili od toga koliko im je loše.

- Da sam ja bio na Vučićevom mestu, ne zvučni top... Samo u Srbiji je bilo moguće da se ponižavaju policajci i da oni to trpe - kazao je Šarić i naveo primere policijske brutalnosti u svetu.

Komentarišući zvučni top Šarić je rekao da je svakog dana bio kod Ćacilenda da vidi šta se dešava i da je video kako pristalice Vučića trpe udare kao i policija.

Šarić je rekao da je bio navijač i kazao da se na snimcima sve vidi, da se uvek desi da neko nešto vidi, kaže i da onda krene stampedo.

Vučićević je ocenio da su na taj stampedo i računali, i to sa žrtvama, a da onda za sve optuže Vučića.

- Olenik je rekao da je čuo od klijenata... Svi su došli manji od mahovog zrna u policiju - rekao je Vučićević i dodao da je Ponoš bio jedan od retkih oficira JNA koji je odbio da brani svoju zemlju.

Ponoš je odbio da brani svoju grudu i došao u Beograd da ga skriva tast Franjo... On je postavljen po naređenju na mesto načelnika vojske, rekao vam je Tadić.

Vučićević je podsetio da je Ponoš ukinuo najbolje srpske jedinice iza leđa svih i dodao da je na zahtev NATO pakta uništio srpsku vojsku.

- Ponoš je mizogeni ženomrzac - ocenio je Vučićević povodom napada i komentara Zdravka Ponoša.

To je nedopustivo.

Šarić je rekao da je njihov diskurs od početka takav: sve se svodi na ''znam, čula sam''.

- Znate da je nova s dovela nekog porno glumca i da su govorili da je to najbolji ambasador Srbije - podsetio je Šarić.

Predlog broj 2 - Reciprocitet

Vučićević je rekao da je Informer zabranjen u Crnoj Gori i smatra da je to zato što se tamo govori istina.

- Mi smo uvredili istinu. Tako i ovo što se meni stavlja na teret, ja ništa slagao nisam. Kada kažem da Milojko Spajić vodi ustašku politiku, to nije uvreda, to je istina - kazao je Vučićević i istakao da Srbi u Crnoj Gori mnoga prava nemaju, a da drugi narodi imaju.

- Ne postoji Milojko ustaša, ovo je prvi. Ovo su činjenice, čovek koji vodi politiku goru od Mila Đukanovića prema Srbima - ocenio je Vučićević i dodao:

Milojko Spajić je lagao da je Srbin. Ja sam lično svedočio, ne mogu baš da pričam sve što sam čuo. Iz prve ruke mogu da kažem da je Spajić išao od kabineta do kabineta da dobije srpsko državljanstvo, a onda godinu dana kasnije iste te ljude je vukao za rukav da mu se pasoš poništi.

Vučićević je istakao da u Srbiji nijedna televizija nije zabranjena, a u Crnoj Gori jeste.

Šarić je rekao da se uvek gleda ovako da kada Srbija ne uzvrati 50 puta, pa uzvrati 51. put.

- Znamo sat i dan kada je Crna Gora nastala - kazao je Šarić i dodao da sada vlada neko ludilo.

Kako kaže, sada imamo situaciju da je ta nacija abortirana i da problem nastane kada se te činjenice kažu.

Šarić je rekao da će verovati da su crnogorska nacija onda kada pokažu dedu koji nije Srbin.

Lečić je kazao da se Srbija jako dugo u svakom smislu podrazumeva, da se naš narod podrazumeva, da su naše žrtve kolateralna šteta...

- Radi se o inženjeringu, srpski narod se kruni i od njega se prave drugi narodi... Srbin koji je bio u izvoru, odjednom postaje montenegrin, a postavlja se da mora da mrzi svoju Srbiju - naveo je Lečić.

Prema njegovim rečima, Kosovo i Metohija je samo uvod u tu priču.

- Da li smo mi slepi, gluvi, ljudi. Da li je naša elita toliko malograđanska da ne razume? Jedina zaštita od svega ovoga je da se vratimo srpstvu... Sve ovo što se dešava, sve te sitne posledice...možemo se baviti njima, ali uzrok je važan, to će pomoći da se vratimo sebi - rekao je Lečić.

Vučićević je istakao da nema ništa u Crnoj Gori, da su to objavili da bi ga prikazali kao nekog kriminalca.

Predlog broj 3 - Milanovićev rafal

Šarić je rekao da su Srbi kupili bolje rafale i ocenio da to ne treba nikom da bude problem, ako ne planira da ratuje.

- Uvek je dobro da u obračunima u Hrvatskoj pomenete Srbiju i Vučića i zaradite neke poene... Milanović uglavnom kaže ono što je tačno, a to je da je Vučić autentičan lider - kazao je Šarić.

Komentarišući prilog o pohvalama iz Hrvatske na račun predsednika Srbije Lečić kaže da ga ništa ne iznenađuje.

- Oni bez Srba ne mogu da se prepoznaju... Tu se nešto dešava što treba osvestiti - kazao je Lečić i ocenio da čim Srbija počne da se diže, to nervira mnoge.

- Srbi prvi put posle 100 godina treba da budu mirni... Blokaderstvo je najniži oblik samoizdaje koji smo doživili... To je kao da imate pipak Hrvatske u Srbiji - naveo je Lečić i dodao da je to prisutno i u Crnoj Gori.

Kako kaže, ne smemo da budemo naivni, vreme je da se osvestimo.

- Vučić je pokazao da se bavi suštinom srpskog opstanka, zato mnogima smeta - ocenio je Lečić.

PITANJA IZ PUBLIKE

Marija je upitala gospodina Šarića šta je to što hrvatske političare i medije navodi da se bave Vučićem.

Šarić kaže da je razlog za to njegov uspeh.

- On nije nasledio nikakve karte - istakao je Šarić i naglasio da je danas Beograd bolji grad za život od Zagreba.

Upitan o vređanju žena od strane Ponoša Lečić kaže da muškarac mora da bude gospodin.

- Desilo se nešto što smatram nečasnim... On hoće da postigne političke poene jer smatra da taj medij ima režimske stavove - kazao je Lečić.

Upitan o zabrani ulaska u Crnu Goru Vučićević kaže da mu nije pravo jer su mu pradedovi tamo sahranjeni.

- Ali to je najsjajniji orden koji sam dobio u životu - naveo je Vučićević.

Vučićević je rekao da su Crnogorci nama braća rođena.

- To je isti narod - istakao je Vučićević.

GLASANJE GLEDALACA

Ana je pozitivno glasala za prva dva predloga, a negativno za treći.

I sledeći glasovi su pozitivni za prva dva predloga, a negativni za treći.

GLASANJE U STUDIJU

Vučićević je kazao da je pozitivno što je Srbija reagovala na način reciprociteta, a negativno je Ponoš.

Šarić je rekao da je pozitivno što je krenulo vreme odgovornosti.

Lečić je rekao negativno Ponoš.

Autor: Pink.rs