BRNABIĆ U 'HIT TVITU': Incidenti su samo tamo gde blokaderi gube - Jasno je ko ih pravi

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić bili su: Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera i advokat Branko Pavlović - "Mi glas iz naroda".

Predlog broj 1 - Talačka kriza

Govoreći o situaciji na Medicinskom fakultetu u Beogradu Pavlović kaže da smo do ove situacije došli jer je protivnik bio uspešan u preumljivanju naših građana, posebno studenata.

- Njihova agresija je posledica prethodnog sektaškom načina razmišljanja... Sve drugačije je prepreka i kao takvo za njih treba da nestane... Na sreću imamo sve manji broj onih koji istraju u takvom razmišljanju i njih sve treba pohvapsiti, njima će ta sankcija biti poluga da se izvuku iz svog sektaškog načina razmišljanja - ocenio je Pavlović.

Kako je rekao, naše bezbednosne službe moraju da uhvate taj broj ljudi koji to organizuje.

- Jer oni negde iz pozadine diriguju svim tim... Ja sam ubeđen da iza svih tih ekstremnih poteza stoje strane službe. Kad im to presečeš, kad ovde dobiju sankcije, moći ćemo da uđemo u mirniji period - naveo je Pavlović.

Brnabić je rekla da se javnost ovakvim temama bavi jer dolazi do incidenata,

- Da li to može ukazivati na nešto u budućnosti? Pa to ukazuje na sve što smo videli od blokadera, nasilje, ta sektaška superiornost, oni ako izgube bilo šta, izbore, oni misle odmah da su pokradeni - navela je Brnabić.

Kako je rekla, bili su izbori na TMF-u, pobedila je blokaderska lista i tamo nije bilo incidenata.

Malo kasnije iste večeri, kako je navela, na portalu N1 navode da "čim se ukaže mogućnost smene vlasti, pa makar i za studentski parlament - incidenti".

- Kako tačno ovi profesionalni i objektivni mediji objašnjavaju ove dve vesti u roku od pola sata? Pritom vi vidite da je u stvari modus operandi da kad god blokaderi gube, vi imate incident. Kad blokaderi pobeđuju, vi nemate incident. Dakle, niko tamo nije otišao na Tehnološko-metalurški fakultet, napravio talačku krizu, vređao profesore, vikao im najpogrdnije reči. Niko. Ljudi su rekli: 'Dobro, prebrojani glasovi, izgubili smo'. Šta vama ovo ukazuje? Da su incidenti samo tamo gde blokaderi gube. Ko pravi onda te incidente? Blokaderi - rekla je Brnabić.

Ona je kazala da se vlast ne bavi izborima za studentski parlament, ističući da je to studentska stvar.

- Vi vidite u stvari kako je pokvarena ta propagandna mašinerija sa kojom se mi svi suočavamo i koja praktično pomaže u tom sektaškom pristupu ispiranja mozga - rekla je Brnabić.

Ukazala je da su na Medicinski fakultet došli i blokaderi sa drugih fakulteta, dodajući da oni to i ne kriju.

- Incidente su tamo pravili blokaderi. I to ne samo blokaderi koji su studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nego svi oni blokaderi koji poslednjih godinu i po dana prave incidente. Oni to ne kriju. Na fakultet nisu upali studenti Medicinskog fakulteta, već blokaderi - kazala je Brnabić.

Ona je navela da kad god izgube izbore, blokaderi misle da su pokradeni.

Istakla je i da su blokaderi najstrašnije izvređali endokrinog hirurga, profesora dr Vladana Živaljevića, dodajući da je reč o načelniku Centra za endokrinu hirurgiju i stručnjaku sa više od 3.000 operacija.

- Njemu neki balavci blokaderi imaju pravo da psuju majku, oca, da mu viču najpogrdnije uvrede, i to je valjda lepša i bolja Srbija? I ja vas pitam onda, a kako će se oni ponašati sutra, da ne daj Bože budu u vlasti u ovoj državi? Kada se ovako ponašaju prema čoveku koji je istaknuti hirurg - upitala je Brnabić.

Kaže da je na društvenim mrežama videla da im je neko rekao: Sram vas bilo, on je jedan od naših najboljih, najviđenijih endokrinih hirurga u Srbiji i u Evropi, a da oni odgovorili: "Nismo rekli da je loš hirurg, nego da je lopov".

Vučićević je komentarisao blokaderku Lenu sa Vračara i istakao da je ona fakultet upisala na prevaru.

- Ova devojčica je glavna administratorka naloga sa kojeg se vređa...a ona je upisala fakultet na prevaru i ona kao takva je sebe proglasila za elitu, a Miloša Pavlovića za ćacija - naveo je Vučićević.

Kako kaže, blokaderi su na jednoj katedri odlučili da profesoru Rakiću ne produže potvrdu o radu, i to jer kažu da je ćaci.

- Jedini profesor na Pravnom koji ima diplomu sa Sorbone - istakao je Vučićević i dodao da sve te blokadere sa Medicinskog treba pohapsiti.

Pavlović je kazao da profesore nije trebalo izvoditi kroz prozor, već da je policija trebala da pohapsi sve, a da profesore izvede na vrata.

- Očigledno je procena policije bila da su ozbiljno životno ugroženi, kad su ih izveli na tu stranu... Njima je sve to u redu - naveo je on.

Osvrnuvši se na smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu Pavlović kaže da bar u moralnom smislu rektor snosi odgovornost.

- Umesto što drži govore na balkonu, trebalo je da pozove policiju da sve ispita - naveo je Pavlović.

Kako je rekao, sada neko tim mladim ljudima koji su stvoreni treba objasniti da su huligani.

- Sigurno nijedno društvo ne povezuje mladost sa mudrošću - istakao je Pavlović.

Vučićević je govoreći o tome što Hrvati vide rektora Đokića kao Mađara u Mađarskoj kaže da se zna da ko je dobar za njih, nije dobar za nas.

- Prosečna starost egzegutora u Kambodži bila je 17 godina. Kad su ih pitali zašto, oni su rekli da je Ankor naredio... Liči li vam to ovde na plenume i druga mitska bića - upitao je Vučićević.

Brnabić je rekla da se naš Univerzitet za vreme vlasti Aleksandra Vučića podigao za oko 500 mesta, a da pada svake godine od kako je rektor Đokić na čelu.

Incident u Novom Sadu

Govoreći o privođenju Mirka Pavlova i diskutabilnom ponašanju policije Brnabić kaže da blokaderi sada dovoze bicikle i motore da bi blokirali raskrsnicu, jer ih nema dovoljno.

Brnabić je rekla da policija u ovom slučaju treba da odgovara jer je bila na strani onih koji krše zakon.

- Oni imaju, zato što se bore za destabilizaciju Srbije, takvu podršku iz inostranstva, da ne možete da zamislite šta bi bilo da su uhapšeni oni na Medicinskom fakultetu...mi moramo da se borimo za stabilnost zemlje - kazala je Brnabić i istakla značaj Vučićeve mudre politike.

Pavlović je rekao da informaciju o suspenziji vidi kao potvrdu da vide da je prekršen zakon.

- Kao pravnik ja sam potpuno uveren da ova situacija koja je snimljena ne daje nikakvo pravo policajcu da uđe u fizički kontakt sa građaninom. Drugo, zašto nisu legitimisani svi - upitao je Pavlović.

- Ne radi se ovde o početku primene odmazde, država ne sme da reaguje ni sporo ni blago, već odgovarajuće. Država mora da reaguje odgovarajuće - istakao je on.

Predlog broj 2 - Goci zvao, N1 pobegao

Upitan šta bi moralo da se desi da odbije ovakav dijalog Vučićević kaže da je to za biznis ponuda koja se ne odbija.

Kako kaže, N1 je preneo Gocijev poziv.

- Onda Vučić sutradan kaže da prihvata poziv na debatu sa oduševljenjem...i onda, što reče Milenko Jovanov ''Vuna kićo''.... Zašto su odbili? Zato što znaju da je Vučić došao na taj dijalog da bi razbucao Gocija kao ''Panta pitu'' - naveo je Vučićević.

Kako ja istakao, N1 je odbila novac za Vučićeve spotove.

- Oni dokazuju da nisu nepristrasni mediji, njima nije stalo ni do gledanosti, to se ovim videlo - ocenio je Vučićević i istakao da je ovo 155 put da su odbili dijalog sa predsednikom Vučićem.

Brnabić se osvrnula i na Zeleno-levi front i skandalozan snimak sa lopticom koju baca Vula Ceci koji je najoštrije osudila.

- Njima je politika ''Što bolje za Srbiju, to gore za njih'', oni će blokirati usvajanje evropskih zakona, a u Evropi pričati da su za Evropu - upozorila je Brnabić.

Pavlović je govoreći o informisanosti u Srbiji istakao da nigde ne postoji toliki broj informacija kao kod nas.

- Ovo su nove generacije kojima nije stalo do Srbije, oni misle da nama neko treba da upravlja - ocenio je Pavlović.

Autor: M.R.