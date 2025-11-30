Brnabić za HIT TVIT: SNS je danas mnogo jača nego pre početka obojene revolucije! Blokaderi pucaju po šavovima

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji i najvažnijim političkim temama govoriće predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i lider SRS Vojislav Šešelj.

Brnabić je govoreći o lokanim izborima, kaže da jedva čeka da vidi prve preliminarne rezultate.

- Smatram da su to važni izbori. Meni je glavni utisak da su blokaderi izašli sa namerom ne da pobede, ne da se fer bore, ne da predstave nova lica, nego da provociraju, napadaju i prave haos - istakla je predsednica Skupštine Srbije.

- Ne traže oni radi izbora, zato što imaju program i planove i građani su im u prvom planu, i radi stabolizacije situacije - već da bi pumpali - istakla je Brnabić.

Predlog boj jedan - Sukobi pred Skupštinom

- Blokaderi su ponovo pokazali da je njima jedina ideologija nasilje. Mislim da je to građanima sada sasvim jasno, bez obzira koga podržavaju. Tu je i licimerstvo, kada njih neko popreko pogleda to je nasilje, a njihovo nasilje je aktivizam - rekla je Brnabić.

Šešelj je istakao da postoji demokratski način opstrukcije koji potpuno dozvoljen.

To, kako je dodao, nije slučaj sa ponašanjem blokadera.

- On bi sada najradije da neko sporedan pogine, pa da se i to iskoristi u borbi protiv režima - rekao je Šešelj.

- Izmakla im je ova Dijana Hrka, shvatila je žena da nema potrebe da gine za taj ološ - kazao je Šešelj.

Režim je pogrešio što nije procesuirao sve aktere događaja u Narodnoj skupštini kada su blokaderi tamo uneli topovski udar, suzavac, biber sprej, kada umalo jedna trudnica nije umrla ili doživela pobačaj, a druga žena bila u teškoj opasnosti.

- Tada su uneli vatrogasni aparat... Mislim da je taj prah na njemu na bazi azota... Je li, ministre? To je tvoja ingerencija! To je otrovno! - kazao je Šešelj, obraćajući se ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.

Upitan o napadima blokadera na Ćacilend, Dačić je istakao da su skupovi blokadera mahom neprijavljeni.

- Zakon ne prepoznaje da se svakodnevno održavaju neprijavljeni skupovi. Bilo je 20.000 neprijavljenih skupova, na stotine blokada saobraćajnica, imali smo traktora na ulicama gradova...Bilo je bacanja topovskih udara, protehnike, imali smo i ubod nožem ...- istakao je Dačić.

Brnabić je osudila targetiranje pripadnika MUP-a, objavljivanje detalja o članovi njihovih porodica.

- Naravno da se sakrivaju da ne bi bili targetirani. Kriminalizacija ljudi u Ćacilendu je oproban recept, to Tači radi Srpskoj listi - istakla je Brnabić.

Brnabić izjavila je večeras da je usvajanjem izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku sada omogućeno da svaki ovlašćeni posmatrač izbora ima pravo na pun uvid u jedinstveni birački spisak.

- Mi smo u Narodnoj skupštini osvojili izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, po kom se formira komisija za uvid, analizu i reviziju biračkog spiska. Po tom zakonu prvi put i svako ko je ovlašćeni posmatrač izbora, kao i svaka izborna lista, članovi izbornih komisija imaju pravo na pun uvid u jedinstveni birački spisak. Osim, naravno, jedinstvenog matičnog broja građana - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da to CRTA koja za sebe kaže da je objektivna, profesionalna i nepristrasna nije to objavila, ali je podnela zahtev da ima uvid u biračke spiskove tri lokalne samouprave u kojima su se danas održali lokalni izbori.

- Moram da odam priznanje ministarki državne uprave i lokalne samouprave Snežani Paunović iz SPS-a, bez obzira na to što su oni imali 30 dana da usvoje podzakonske akte i da tek nakon 30 dana u stvari mogu to da pokažu oni su učinili sve što je u njihovoj moći, da sve urade preko noći da bi CRTA dobila mogućnost kompletnog uvida u birački spisak u ove tri lokalne samouprave - rekla je Brnabić.

Ukazala je da opozicija nije glasala za taj zakon.

Dačić je govoreći o lokalnim izborima, naveo da je veoma zadovoljan rezultatima koje je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U sva tri mesta, ubedljivu pobedu odnela je SNS i njeni koalicioni partneri.

- U Sečnju je bila teška situacija, mi smo tamo opozicija 21 godinu. Teško je tu, u takvim uslovima naći svoje mesto. Mi smo u celom tom cunamiju treći na listi - istakao je Dačić.

Šešelj je istakao da su ovi izbori imali referendumsku atmosferu i da se glasalo za Vučića ili protiv.

Brnabić se zahvalila građanima u ove tri lokalne samouprave, na poverenju koje su ukazale pre svega Vučiću, pa potom i svima u njegovom timu, kao i ljudima iz stranke koji su bili na terenu.

- Znam koliko su se trudili i u kakvim su okolnostima radili. Ljudi su glasali za stabilnost i rezultate, ali i za budućnost - istakla je Brnabić i dodala je da je potrebno raditi više i bolje i slušati građane posebno na lokalu.

Obratila se i blokaderima:

- Ne možete očekivati da ljudi glasaju za vas ako ih vređate svaki dan. Govorite im da su sendvičari, bezubi, neobrazovani...Ukažite poštovanje narodu - navela je Brnabić, na šta je Dačić prokomentarisao da ne može prazna vreća da stoji uspravno.

Predlog broj 2 - Sporovi i svađe

Brnabić je istakla da je SNS danas mnogo jača nego pre početka obojene revolucije.

- Mi imamo nove ljude u stranci, mladi, neki od njih su najbolji studenti. Mi njih nismo imali pre svega ovoga - istakla je Brnabić i navela da sa druge strane blokaderi pucaju po šavovima.

