'NEĆE BITI NIKAKVE NACIONALIZACIJE' Brnabić u 'Hit Tvitu' o sudbini NIS-a: Držaćemo se principa koje je postavio predsednik Vučić, pretplatićemo, ali nećemo ODUZETI NIŠTA

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama birala je najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" bili su predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.

Ana Brnabić se na samom početku emisije osvrnula na vanrednu sednicu Vlade koja je danas održana, a koja se ticala sankcija NIS-u.

- Jako je dobro što je danas održava vandredna sednica Vlade i da su građani mogli da čuju koji su izazovi i šta oni sa time nose, kao i koji su principi kojima se vodimo. Važno je da se držimo principa koje je postavio predsednik Vučić, a to je da ne živimo u komunizmu i da neće biti nikakvih nacionalizacija ili konfiskacija, niti bilo kakvog oduzimanja imovine. Ako je moguće, pretplatićemo, ali nećemo oduzeti ništa. danas nije doneta konačna odluka o sudbini NIS-a jer čekamo poteze treće strane - rekla je Brnabić i dodala:

- Problem će biti rešen. Ono što me zapanjilo, to je teorija zavere koju su postavili blokaderi, a to je da je ovo sve predstava u kojoj će Vučić reći da nije za oduzimanje NIS-a, dok će Vlada reći drugačije i oni će provladati. Ponovo su pokazali da ne znaju ništa i da su pogrešili - rekla je Brnabić

Brnabić dodaje da postoje različita mišljenja o načinu na koji će se rešiti pitanje NIS-a unutar same stranke, ali i Vlade Srbije.

- Mislim da je to dobro i da najbolja rešenje proizilaze iz različitih mišljenja. Smatram da je odluka o tome da platimo više i sačuvamo principe najbolja što se tiče dugoročnog puta Srbije - rekla je Brnabić.

Branko Babić dodaje da je pitanje NIS-a pitanje od ključnog značaja za nacionalni interes Srbije.

- Za nas pitanje NIS-a nema veze sa tržišnom vrednošću, za nas je to pitanje od nacionalnog interesa. ovo nije divlji zapad i moramo poštovati privatnu svojinu - rekao je Babić.

Milan Antonijević ističe da Srbija mora gledati svoje interese, ali da konfiskacija imovine nije rešenje.

- Nacionalizacija nije opcija i Srbija se ne opredeljuje za takav put. nije lako razgovarati sa ruskim partnerima koji trenutno ne daju neka konstruktivna rešenja. Srbija gleda svoje interese - rekao je Antonijević.

Brnabić dodaje da je Srbija itekako spremno pristupila ovoj temi.

- Zahvaljujući diplomatskim aktivnostima Aleksandra Vučića sankcije su odlagane i to nam je donelo dosta vremena. Koliko smo se ozbiljno pripremali govori to da mi preko mesec dana nismo dobili ni kap preko JANAF-a dok niko u Srbiji to nije ni osetio, ni pomislio na to - rekla je Brnabić.

PREDLOG BROJ JEDAN - Veliki projekti

Babić se osvrnuo na licemerje koji pokazuju blokaderi po pitanju Generalštaba.

- Blokaderi nemaju problem da iznesu stav o generalštabu, ali imaju problem da ga iznesu o Kosovu, barem javno. Nas koji se protivimo blokadama nazivaju "nedavačima Kosova". Oni su spremni da se založe za to da je Srbija izvršila genocid u Srebrenici, ali se zato okupljaju ispred Generalštaba - rekao je Babić.

- Donet je i sam zakon koji ubrzava procese. Ovde se govori o nekom ulaganju i dogovorima, ali razumem emociju koju ljudi osećaju prema toj zgradi. Nije jednostavno razgovarati sa onima koji ne žele razgovarati - dodao je Antonijević.

Brnabić dodaje da je besmisleno da o Generalštabu sada pričaju ljudi koji su prodali sve što su mogli.

- Zanimljivo je da nas neko naziva podaničkom vlašću,a podržavaju ljude koji su poklonili NIS. njih baš briga i za principe i za istinu. Da je neko želeo da uradi nešto sa Generalštabom uradili bi do sada. imali su 12 godina. Nisu napravili ni muzej ni ništa. imamo zgradu koja je srušena pre skoro tri decenije, a oni pričaju da hoćemo da srušimo generalštab, pa on je srušen odavno - rekla je Brnabić i dodala:

- Prodali su Maršalat i naterali Vosku Srbije da očisti sve to da amerikanci ne bi imali još dodatni trošak. Prodali su to za vijek vekova i sada to niko ne može da otkupi. NIS su takođe prodali jeftini. Što bi Amerikanci i Rusi čuvali naše nacionalne interese, ako ih oni sami nisu sačuvali. Mi Generalštab nismo prodali, još ćemo imati i prihod od toga, a Vučić je tražio da Amerikanci izgrade muzej kao poseban prostor koji će odati počast žrtvama - dodaje Brnabić.

Antonijević se osvrnuo na politizaciju dece u političke svrhe.

- To je uticaj delom roditelja i delom nastavnika, ali trebaju da se vrate tamo gde im je mesto, a to su škole. Ko god upotrebljava decu za te političke akcije treba dobro da razmisli o onome šta radi - rekao je Antonijević.

Brnabić je prokomentarisala sastanak predsednika Vučića i predsednika Makrona na koji su blokaderi takođe imali besmislena premedbe.

- Te sve priče su dostigle nivo bizarnosti i ne osećam se pozvanom da komentarišem sve to. Blokaderi se vrte u krug. Kada bi odgovarali na sve ono što oni postavljaju kao tezu, pravdali bi se za ono što imamo podršku stranaca. onda sutradan kažu da Srbija nema nikakvu podršku stranaca iako su juče rekli da sami kupujemo tu podršku. ova radna večera Vučića i makrona je neverovatna čast za Srbiju. Nikada nismo imali predsednika kojeg dočekuje car Japana, da bude jedan od prvih deset državnika koji se čuo sa Trampom nakon što je izabran za predsednika po drugi put. Naša zemlja jeste mala ali ima takav uticaj u svetu zahvaljujući upravo predsedniku Vučiću - rekla je Brnabić i dodala:

- Zašto nije bio problem kada su poklonili Maršalat koji je strateški važna lokacija. tada niko slovo nije rekao, jer su svi mediji bili pod kontrolom Đilasa i ekipe, a danas nama pričaju o slobodi medija. Ti blokaderski mediji nisu nijednom odgovarali za širenje panike, niti ih je bilo ko od nadležnih organa pozvao na tu temu. Kako je to moguće? Njih niko ništa ne sme ni da pita. Danas gledam na njihovom sajtu da su rekli da su bili fizički ugroženi na svakom protestu, a to je apsolutna laž. Vi tamo nemate ljude sa različitim mišljenjima - rekla je Brnabić.

Babić se osvrnuo i na izveštavanje opozicionih medija koje je sve samo nije objektivno.

- Pošto sam rekao da mediji moraju da budu objektivni, stojim iza toga. mediji uopšte ne bi smeli da budu opredeljeni. ovo što vidimo od opozicionih medija nije izveštavanje, već politička borba - rekao je Babić.

PREDLOG BROJ DVA - Lista

Opozicioni mediji bliski blokaderima objavili su imena ljudi koji bi trebalo da predvode takozvanu studentsku listu na narednim izborima!

Prema njihovim tvrdnjama, takozvanu studentsku listu predvodiće ljudi poznati po ekstremističkim stavovima: Jovo Bakić, Rodoljub Šabić, Tihomir Stanić, Zlatko Kokanović i Jelena Stupljanin. Tu su navodno i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, bivši guverner NBS Dejan Šoškić, kao i advokat Zdenko Tomanović.

Babić ističe da odnos blokadera i opozicije nije isključiv.

- Mnogo puta sam čuo od studenata da opozicija za 12 godina nije uradila ništa, te da je kontrolisana i zato neće da sarađuju sa njima. Sa druge strane postoji ogroman broj studenata koji podržavaju Vučića koji ne prete nikome, ne blokiraju i tihi su. mi stičemo utisak da zbog nekoliko hiljada glasnih ljudi, da ih je puno. Odnos blokadera i opozicije nije isključiv. Mislim da je opozicija kakva takva i da oni imaju neku ideju o čemu se ovde radi. Zapamtite šta sam rekao, ova lista će biti lista ProGlasa - rekao je Babić.

Brnabić se osvrnula na glasavnu poruku Ane Mihajlovski koja je procurela u javnost.

- Ja pratim to na dnevnom nivou i ni ja više ne mogu da pohvatam ko je tu sa kim i ko je tu protiv koga. Vidim da je opšta borba svih protiv svih što me ne čudi, jer svako od njih u sebi vidi idealnog vođu. Pričaju o Vučiću kao diktatoru, a polaze od sebe. ne mogu da se dogovore oko par osoba koji će biti lideri i naravno da imate da se svako bori protiv svakoga kako bi dokazao da su najpametniji i najbolji. Oni su zaista primer totalitarnih ljudi koji ne trpe drugačije mišljenje - rekla je Brnabić i dodala:

- Zamislite samo da su ti ljudi na vlasti i da trebaju da odlučuju o sudbini naše zemlje. Oni ne mogu da se dogovore oko osnovnih stavri iako nemaju nikakav problem. Pa uvek je lakše mrzeti nekoga. Hoćete da se borite protiv korupcije sa Šoškićem na listi, čovekom koji je sinonim za korupciju. Vladan Đokić, čovek koji je sve najlepše pričao o SNS-u, toliko naša porodica nije pričala o njama, a sve kako bi dobio funkciju rektora. Ja bih se ubila samo što smo dozvolili da taj čovek bude na čelu Univerziteta, to je naš propust. Nije problem da on bude na političkoj listi, jer bi onda morao da da ostavku, ali je problem kada politiku unese na vrata fakulteta. Oni su privatizovali državnu fakultet, preuzeli i od njega napravili političku stanku. Oni ne smao da su uneli politiku u obrazovne institucije, oni su bili spremni da unište celo obrazovanje kako bi napravili svoje političke stranke - rekla je Brnabić.

Babić ističe da je svaka tragedija u Srbiji pokušala da se iskoristi u političke svrhe.

- Svaka tragedija je bila iskorišćena za političku borbu. imali smo brojne tragične događaje u svetu i regionu, pa to niko nije iskoristio za ovakve svrhe. Mi imamo jedinstven primer države u kojoj deca žele da biraju ko će da vodi državu - rekao je Babić.

Brnabić je prokomentarisala i štrajk glađu Dijane Hrke, koju blokaderi koriste za sopstvenu korist.

- Stravično mi je sve što se dešava oko Dijane Hrke. imamo čitavu grupu ljudi koja je poziva da izdrži do kraja. Valja treba pomoći nekome ako vidite da pokušava da naudi sebi. mi imamo čitav blokaderski pokret koji navija da se ona samoubije i pokazuje koliko oni nemaju baš nikakvu ideju da se ponovo "napumpaju". Koriste nečije zdravlje za sopstvenu korist. Brine me sve što se dešava oko nje, do nje niko više ne može ni da priđe, jer su oko nje stvarno neki sumnjivi likovi i to me baš zabrinjava - rekla je Brnabić.

- Vučić je pozvao na dijalog i da prekine štrajk. Mora postojati dijalog, kako drugačije da rešimo probleme, ali se nadam da će se ljudi dozvati pameti. Ja bih takođe da apalejum na nju da prekine štrajk. osim onog zahteva za izbore koji je politički i koji nema veze sa tragedijom, svaki drugi zahtev koju je potraga za pravdom, mi takođe podržavamo - rekla je Brnabić.

Svi gosti u studiju su večeras glasali za predlog broj jedan - Veliki projekti.

Autor: Iva Besarabić