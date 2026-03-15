BRNABIĆ ZA 'HIT TVIT': Blokaderi brane, i bore se za strateške interese Hrvatske, a Aleksandar Vučić se bori za strateške interese naše zemlje

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Zašto su u Hrvatskoj tema broj jedan srpske hipersonične rakete? Koja je svrha vojnog saveza između Tirane, Prištine i Zagreba? O tome su govorili gosti:

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, General Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba i Goran Šarić, istoričar.

TEMA BROJ JEDAN - ODVRAĆANJE

General Mojsilović istakao je da su pred Vojsku Srbije postavljeni bitni zadaci i da je prva misija koja je najvažnijajeste odbrana Srbije os spoljnog ugrožavanja.

- Kada godovimo o temi nabavke i opremanja, sve što radi vojska, na osnovu dobijenih naređenja od vrhovnog komandanta, za modernizaciju, podizanje tehnološkog nivoa, vezano je za ispunjenje obaveznih stvari, što je definisano i jasno utvrđeno ustavom. To su stvari od 2022. i 2027. godine, i postoji druga faza, a to je od 2027. do 2032. godine. Mi smo trn u cipeli, sve zemlje oko nas su članice NATO, ima zemalja kojima se ne sviđa naše ponašanje, saradnje... Od Zapada do Istoka, i oni koji smatraju da je slaba Srbija mali problem, a jaka Srbija, veliki.Smatram da je naše opremanje usmereno na sposobnosti koje moraju da imaju defanzivnu i ofanzivnu komponentu - dodao je Mojsilović.

- Posvećeni smo miru, želimo mir, danas ne može ekonomija da se posmatra separatno od bezbednosti. Ako ste dobri u bezbednosti, imaćete dobru ekonomiju -naveo je Mojsilović.

General Mojsilović dodaje da po svim procenama i analizama, mi smo neutralni, ali mora da s evodi računa da zemlja bude jaka.

- Vi morate da imate sposobnost da sami štitite nebo, odvraćate neprijatelje, branite Srbiju kako je to Ustavom definisano. Sposobnosti posmatrajte kroz snage koje se definišu kroz personal i kadrove Srbije, i hvala Bogu, pričamo o visokotehnološkim sredstvima, i sva ta obuka koja to povezuje. Sve to mora da bude na jednom, a na drugoj strani je borbena gotovost. vreme, način upotrebe navedenih snaga. Ne možet da nemate kapacitete a da budete vojno-neutralni - kaže Mojsilović.

Vojna neutralnost je skupa, a svaki dinar uložen u Vojsku Srbije znači zaštitu zemlje, napominje Mojsilović.

- Ovde je, pričati o savezu Tirane, Zagreba i Prištine... Prištine nema nigde, to je nonsens o kom se ne priča. Ona je nekako samo tu....- dodaje Mojsilović.

Brnabić ističe da je izuzetno ponosna na sve što je viđeno, nabavljeno. Niko bolje od generala Mojsilovića ne zna koliko se Vučić bavi ovom temom, dodala je ona.

- Tu dolazim do drugog dela. Narativ je da naše rakete izazivaju haos u regionu, posebno od Hrvatske. Nedopustivo je da, kako oni kažu, da su naše rakete upalile crveni alarm... A crveni alarm nije upalio vojni savez Priština, Zagreb, Tirana, 500.000 ljudi naTomsponovom koncertu? Nije izazvalo crveni alarm ni da se to stalno ponavlja, kao i poslednje istraživanje je da je 25 odsto hrvatske omladine reklo da je Ante Pavelić otac nacije? Ni to što je doček hrvatskih rukometaša uz pesmu "Zapakiću krajinu do Knina? NATO alijansa ne poštuje poredak, svoje principe, zakone... Izvršila je brutalnu agresiju, pokršila sve NATO principe... - rekla je Brnabić, pa dodala:

- 9 godina nakon toga su oteli 14 procenata naše teritorije. Ništa to nije crveni alarm? Ali je problem što se mi napružavamo kao neutralna zemlja, kao vojno neutralna zemlja? -dodaje ona.

Brnabić kaže da su se savezom šepurili kao ćurani, paradirali stranim zemljama, a onda, odjednom, taj savez ćuti.

- Čini se da im je Vučić opet zadao brzi šah-mat - dodaje Brnabić.

Brnabić dodaje da su ljudi, koji su ovde optuženi za terorizam, pobegli u Hrvatsku, gde se nalaze preko godinu dana.

- Od čega žive, ko im plaća stan, hranu, garderobu? Ko im plaća, daje sve... Očigledno da oni uživaju tamo. Ja drugo ne znam šta da kažem. Meni je jasno zašto je u strateškom interesu Hrvatske da na čelu zemlje ne bude Vučić. Hrvstska želi blokadere. Pod jedan jer kažu da se u Hrvatskoj osećaju kao kod kuće, a ne u Srbiji. Svi ti blokaderi, nikada nisu pričali o Tompsonu, sa ustaškim simbolima, grbovima... - dodaje ona.

Imamo blokadere, takozvane ''studente'' i ''blokadere'' iz bivše vlasti, rekla je Brnabić.

- Zdravko Ponoš prvi, oni kažu da je nedvosmislen oko strateške opredeljenosti snaga, i konačnom učlanjenju u NATO. On ima hrvatsku putovnicu, državljanstvo, i bio je kandidat blokadera. Dakle, hteli su za predsednika nekoga ko je bio blokader, to im je odgovaralo... - rekla je potom.

Blokaderi brane, i bore se za strateške interese Hrvatske, a Aleksandar Vučić se bori za strateške interese naše zemlje, navela je Brnabić.

Šarić kaže da je Srbija jedna od 5 zemalja u svetu koja ima hipersonično oružje.

- Amerika još nema, Srbija je jedna od petu svetu... Ovo je mala Srbijica... Pitao me je jedan čovek, koji još predsednik može da bude dobar sa svima... Ja sam rekao pored Vučića Mobi... Ja sam se zaljubio u talozam, ima neka riba koja leti, tako zovu svoje avione... Tamo stalno gledam jutro, lete kineske ribe... Sistem koji ruši sve... Najbolji mogući sistemi koje Srbija ima. Mi smo 1999. samo što nismo na ladi nivi rušili one američke avione, Stelt... Iznad Buđanovca... Imali smo da su Srbi u RS rušili Francuske, Hrvatsle avione... Sada gledamo Siriju, sa jakom Rusijom i Kinom, službama... I slabo ruše... To pokazuje sve, 26 godina kasnije shvatam kolikoje ta borba bila jaka - navodi Šarić.

Kako kaže, mnogo je lista gde se nalazi srpska, a gde hrvatska vojska. Dodaje i da je hrvatska vratila vojni rok, i to u kasarnama koje su naslonjene prema Srbiji i RS.

- Isti taj predsednik je govorio da je Srija šaka jada, pa što se boje sada? Čvrsta i jaka ruka vode Srbiju kroz istoriju, i to tvrdim - naveo je Šarić.

Šarić je, komentarišući situaciju sa Tonijem Cetinskim, istakao da je čitavu situaciju izazvala loša prodaja karata.

- Nije on jedini koji jezarađivao u Srbiji, dosta je pevača... Severina, ona je krenula na zabavu Naprednjaka kada je zaustavljena na granici, a da su je pustili, pna bi i danas pevala tamo - rekao je Šarić.

Autor: D.Bošković