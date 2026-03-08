Ministar Mali za 'Hit tvit' o evakuaciji naših građana sa Bliskog istoka: Država pokazuje snagu i brigu, ljudski život nema cenu

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić večeras su bili profesorka Zorana Mihajlović, ministar finansija Siniša Mali i Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog broj 1 - Rat u Zalivu

Komentarišući situaciju na Bliskom istoku i to što Srbija potpuno besplatno evakuiše građane iz Dubaija ministar Mali rekao je da je do danas Er Srbija imala dva leta.

Kako je dodao, danas je iz Dubaija evakuisano 257 odraslih i 10 beba.

- Mi planiramo sutra dva nova leta za Rijad, za Saudijsku Arabiju... Mislim da Fly Dubai avio-kompanija redovno leti tako da se postavlja pitanje da li ćemo i na koji način i koliko još leteti, ali videćemo - naveo je Mali i dodao da je naša ambasada u Abu Dabiju izuzetno aktivna i da su u kontaktu sa našim građanima koji su tamo.

Povodom besplatne evakuacije Mali je rekao da Nemačka naplaćuje evakuaciju 500 evra po osobi.

- Mislim da država u ovoj situaciji pokazuje snagu i brigu... Sada u svetskoj krizi Er Srbija se uključuje i rešava problem - naglasio je Mali istakao da je važno da država pokazuje da je tu za svoje građane i da ima dovoljno sredstava za to.

Mali je rekao da će Vlada Srbije pokriti troškove i istakao da ljudski život nema cenu.

Mihajlović je rekla da to što Srbija spasava svoje i druge građane govori o našoj snazi.

- Ovo još jednom pokazuje koliko se vodi računa o svakome - dodala je.

Kako kaže, nije lako reći Er Srbiji da ide, sve je to jako komplikovano.

- Mislim da je jako ružno da u situaciji kada gori svet, mi opet imamo ljude koji negativno reaguju na to. Kada je nešto dobro, recite da je dobro. Ne, vi ćete od blokadera da čujete najgore - istakla je Mihajlović.

Ministar Mali se nadovezao rekavši da blokaderi i dalje pričaju sve negativno.

Pavlović je rekao da je Er Srbija slala na svoje letove mušku posadu, dok su neke države slale i mešovitu posadu.

- U poslednjih godinu dana smo videli koliko Srbija pokušava da održi stabilnost... Videli smo da strani poslušnici pokušavaju da razore našu stabilnost, da pokušavaju da uđu u najvažniji segment, a to je porodica - kazao je Pavlović.

Ministar Mali je naglasio da je naša posada herojska, da leti u zaraćena područja da spasi živote.

- Blokaderima svaka čast, to što oni ne brinu o nikom drugom, mi brinemo - naglasio je Mali.

Povodom toga što naša država pruža pomoć i zemljama koje nisu prijateljski nastrojene Mali kaže da to pokazuje veličinu našeg predsednika Aleksandra Vučića.

- Nama je najvažniji cilj, poruka - mir i stabilnost. Ne možete da imate mir i stabilnost ako ne razgovarate. Bez obzira šta govore ovi u regionu, Srbija će uvek gledati da pomogne... Kada god Srbija može, pomoći će - kazao je Mali i podsetio na kovid krizu i vakcine:

Kad god je kriza, Srbija će pomoći... Proces donošenja odluka je brz... Rešavamo probleme za naše građane, rešavaćemo i za druge.

Prema njegovim rečima, Srbija jedina ima nacionalnu avio-kompaniju koja pri tome leti i ka Kini, leti i ka Americi.

- Znate koliko to znači za naš ekonomski rast, za naš ekonomski razvoj, da privučemo investicije, a s druge strane da izgradimo brend moćne, stabilne, jake zemlje sa vizijom. U uslovima kada rastu cene nafte ponovo, svih energenata, kada opet imate problem sa tarifama i tako dalje, kada treba da budemo jedinstveni, treba da pokažemo slogu, treba da pokažemo zajedništvo, vi opet imate neke blokadere koji bi samo da ruše, samo da mrze i sve što uradimo dobro njima to ne valja - istakao je Mali.

pročitajte još Avion Er Srbije sa 267 putnika poleteo iz Dubaija: Evo kad se očekuje u Beogradu

Mihajlović je naglasila da je naša mala Srbija stavila rešavanje problema iznad svega, što mnogo govori o nama.

- Srbija je drugačija od one koja je bila 2012. godine. Današnja Srbija je snažna, samostalna i tako nastupa. Nažalost, u regionu i dalje postoje problemi iz prošlosti, oni iz nekog razloga to ne mogu da prevaziđu - kazala je ona i dodala da im smeta predsednik Vučić zbog razvoja Srbije.

Kako navodi, Srbija je pružila ruku svima i za razgovor i za pomoć.

Pavlović je rekao da je naša država zemlja koja ide napred, ali koja pri tom i pomaže drugima.

- Jedan od primera je koliko Srbija pomaže Republici Srpskoj - kazao je on i dodao da njegova škola u Doboju nije imala ni fiskulturnu salu:

Predsednik Vučić je obezbedio da srednja škola u Doboju ima fiskulturnu salu. To je neprikosnovena činjenica koliko Srbija misli na sve zemlje u regionu.

Strategija Srbija 2030

Ministar Mali je rekao da Srbija 2035. godine jeste zemlja znanja i visokih životnih standarda.

- Sličan plan smo predstavili 2019. godine... Možda najveće obećanje koje smo tada dali, rekli smo da će u decembru 2025. godine prosečna plata biti preko 1.000 evra, što je ispunjeno - podsetio je Mali.

Kako kaže, program koj je predsednik juče predstavio jeste najambiciozniji ikada.

- Izlazimo pred javnosti sa jasnim ciljem, hoćemo da našim građanima bude bolje... Ogroman ambiciozan program koji direktno utiče na naš BDP. Kao što sam rekao, maksimalno vodimo računa o svakom dinaru - istakao je Mali.

Prema njegovim rečima, do Ministrarstva finansija je da obezbedi novac, a na ostalim ministrima da se posvete projektima.

Mihajlović je rekla da nije bilo jednostavno napraviti jedan ovakav plan.

- Građani moraju da znaju da ovakvog plana ne bi bilo da se prethodnih 12 godina nije radilo. To je baza, početak, da bismo mogli da čujemo ono što je predsednik govorio - navela je ona.

Kako je rekla, Vučić često govori koliko je važan semafor, odnosno rezultati.

- Ova država od 2012. godine gradi 43 kilometra puta godišnje, u proseku... Semafor je pokazao da ova zemlja sa ovom vlašću ima plan za 2035. godinu. Druga njegova rečenica je da sanjamo velike snove, što jeste i dokazano - naglasila je Mihajlović.

Ona je rekla da je ovaj plan interakcija naroda i predsednika Vučića.

Predlog broj 2 - Jubilej

Komentarišući ovaj predlog Pavlović je kazao da nije siguran da je javnost u Srbiji razumela kroz šta su prolazili studenti koji hoće da uče.

- To je bio jedan od najturbulentnijih trenutaka u prethodnom periodu... Svi smo mi nekako iz ovoga izvukli pouku, a to je da stabilnost u kojem obrazovanje teče, međusobno uvažavanje treba da bude iznad svake podele i sukoba - rekao je Pavlović i dodao da su se studenti borili za Ustavom zagarantovano pravo.

Pavlović je podsetio šta su blokaderi pravili od fakulteta.

Dodao je da su prošli kroz težak period, kroz uvrede, targetiranje, fizičke obračune.

- Često su mete bile i naše porodice. Nismo želeli da odgovorimo mržnjom, uvek smo bili spremni za dijalog... I rektora smo pozivali na sastanke. Do danas ga nisam sreo niti sa njim razgovarao - naglasio je Pavlović.

Kako je dodao, on kao student koji želi da uči doživljava razne neprijatnosti i diskriminaciju.

- Ja sam izuzetno ponosan na hrabrost, odlučnost, istrajnost i veru kolega u našu borbu - rekao je on, na šta je ministar Mali dodao: ''Mi smo, Miloše, ponosni na tebe''.

Pavlović je rekao da mu je najteže bilo to kada je pomislio da će blokade trajati dugo i da će morati da se ispiše sa fakulteta.

Podsetio je i na štrajk glađu, te naveo da su do te odluke došli nakon dubokog razmišljanja.

Mihajlović je rekla da studenti treba da uče i da se treba setiti svih protesta jer je manjina blokirala fakultete.

- U tim trenucima koji su bili drugačiji od današnjeg trenutka, kada nema poverenja prema blokaderima, tada - ja sam zaista ponosna na njih... Oni su tiha većina, jer su mirno i dostojanstveno pokazali šta im je zadatak... Setite se napada, protesta, kada su motkama išli na njih. Bilo je problematično sačuvati ih žive i zdrave - kazala je Mihajlović.

Ministar Mali je rekao da se radi o apsolutnoj zloupotrebi rektora, pojedinih dekana, zloupotrebi obrazovnog sistema.

- Imali ste priliku da vidite apsolutnu manjinu koja zloupotrebljava tragediju koja se desila i pokušava da uruši obrazovni sistem - kazao je Mali istakao da je to pokušaj obojene revolucije.

Mali je podsetio da kada su rešeni zahtevi blokaderi nisu hteli da stanu, te naveo da je onda sve razotkriveno.

Blokaderi, političari i studentske liste

Mihajlović je rekla da od samog početka nemamo studente blokadere, već blokadere.

- Najmanje je tu bilo studenata... Mi danas imamo studenstku listu, gde imamo ljude koji nisu studenti - kazala je ona.

Mihajlović kaže da se sada direktno vidi upliv stratnih službi i to na lokalnom nivou te dodala da hrvatska obaveštajna služba želi da otcepi Vojvodinu.

- Od ove priče ja mislim da oni mogu teško da pređu cenzus - kazala je Mihajlović.

Ministar Mali je podsetio da je jedan od zahteva ''studenata'' bilo povećanje plata profesorima, dekanima i dodao da je to država učinila.

- To su bili oni koji su više bili politički aktivisti nego studenti... Kada govorite o lokalnim izborima, ja sam bio u Lučanima, bolje se živi, a pogledajte njihovu listu - kazao je Mali i pročitao ko je na njoj.

Mali je rekao da ljudi razmisle zbog čega su stranci tu, odakle finansiranje.

Povodom izjave studenata blokadera da su opozicionari oteli izborne liste Mihajlović kaže da je većina građana Srbije za red, rad i disciplinu.

- Borba koja postoji između jednog dela opozicije i studenata blokadera jeste i za fotelje... To što će oni jednima da otimaju liste, da se biju, tuku, to me ništa ne iznenađuje, mislim da ćemo do parlamentarnih izbora čuti od njih još mnogo toga.. To je dobro, jer ćemo čuti ko želi na vlast - kazala je Mihajlović.

Mali se nadovezao da oni nemaju ni program ni plan, te dodao da su puni mržnje.

- Kako bi oni reagovali na ovu postojeću krizu - upitao je Mali.

Dehumanizacija predsednika Vučića

Mihajlović je povodom dehumanizacije predsednika Vučića rekla da je sve to opasno.

- To što se pravi kovčeg, torta, pa se seče po vratu, pa ova lutka, to je ta njihova politika nasilja i da nema Vučića. To je opasno je pravi atmosferu linča prema prvom čoveku u državi. Ja mislim da blokaderi imaju svoju politiku, a to je nezavisna Vojvodina - kazala je Mihajlović i naglasila da je cilj blokadera rastočiti Srbiju.

Ministar Mali je istakao da se na ovaj način stvara atmosfera da je opravdano ubiti Vučića.

- To je ta opasna igra - ocenio je Mali.

Pavlović je rekao da u julu nijedan kolega nije hteo da razgovara sa njim jer je bio targetiran i linčovan.

- Zamislite na kojem je to nivou prema predsedniku, kada je tako bilo prema meni koji sam bio manje eksponiran od njega. Sada većina tih studenata kaže šta im je to trebalo i mnogi od njih su izvukli pouku - kazao je Pavlović.

Glasanje gledalaca

Marijana je glasala za predlog broj 2.

Aleksandar je glasao za predlog broj 2.

Glasanje u studiju

Mihajlović je glasala za predlog broj 2.

Pavlović je glasao za predlog broj 2.

Mali je glasao za predlog broj 2.

Pobednički predlog je predlog broj 2.

Autor: Pink.rs