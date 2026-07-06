Pavlović: Pobedili su rad i znanje – niška Gimnazija 'Stevan Sremac' vraća se na pravi put

Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, ocenio je da podrška koju je većina profesora Gimnazije „Stevan Sremac“ pružila direktorki predstavlja potvrdu da se stanje u ovoj školi stabilizuje i da sve više nastavnika daje prednost radu, nastavi i znanju

„Da bi školstvo u Srbiji funkcionisalo normalno, potrebno je samo da svako radi svoj posao – profesori da budu na svojim radnim mestima, a đaci u svojim klupama. Za budućnost jedne države obrazovanje je od najvećeg značaja. Bilo mi je veoma teško kada sam video da je broj studenata koji su završili studije u Srbiji tokom 2025. godine pao na oko 18.000, dok ih je prethodnih godina bilo blizu ili više od 30.000. Upravo zato je važno da se na svim nivoima obrazovanja stvari odvijaju u skladu sa zakonom i da svako radi svoj posao“, rekao je Pavlović.

On je istakao da je posebno važno da sve srednje škole u Nišu funkcionišu bez problema, naglašavajući da ga raduje što se stanje popravlja i u onim školama koje su prethodnih meseci imale poteškoće u organizaciji nastave.

„Drago mi je da vidim da se stvari popravljaju, a dokaz za to je što se veći broj profesora ove godine opredelio za nastavu, podržavajući direktorku koja je prošle godine stupila na dužnost. Mislim da se situacija promenila zato što je veliki broj ljudi shvatio da se blokadama rada škola nikuda ne stiže. Blokade imaju samo jednu posledicu – smanjenje znanja. Rukovodstvo Gimnazije 'Stevan Sremac' tokom prethodne godine borilo se za rad i znanje i na tome im čestitam“, kazao je gradonačelnik.

Pavlović je izrazio uverenje da će organizacija nastave u ovoj školi biti još bolja u narednoj školskoj godini.

„Siguran sam da će organizacija nastave biti bolja tokom školske 2026/2027. godine. Žao mi je što sam video da je zbog nepoverenja jedan broj roditelja odustao od upisa svoje dece u Gimnaziju 'Stevan Sremac'. Apelujem na njih da veruju da je najveći broj profesora izabrao rad i da će nastava tokom naredne školske godine funkcionisati besprekorno“, rekao je Pavlović.

O podršci koju je direktorka dobila među zaposlenima, gradonačelnik je ocenio da su pojedini profesori sada slobodnije izrazili svoj stav.

„Drago mi je što su se pojedini profesori ohrabrili da iznesu svoje mišljenje. Verujem da su ga oduvek imali, ali u određenim trenucima možda nisu smeli da se suprotstave mišljenju bučnih pojedinaca. Danas su pokazali mnogo više hrabrosti, a njihovo opredeljenje je rad, kontinuitet nastave i znanje“, poručio je Pavlović.

Podsećamo, Radmila Stoiljković je u prethodnom periodu obavljala funkciju vršioca dužnosti direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“. Na nedavnom izjašnjavanju dobila je podršku većine nastavnika, što pokazuje da zaposleni koji su podržavali proteste i blokade nisu imali većinsku podršku kolektiva.

Naredni korak u proceduri jeste dostavljanje predloga Ministarstvu prosvete Republike Srbije, koje donosi konačnu odluku. U skladu sa zakonom, direktora škole zvanično imenuje ministar prosvete rešenjem, nakon sprovedenog postupka.

Autor: D.B.