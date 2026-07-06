Dačić o novom Zakonu o oružju i municiji: Doneće ove promene

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da novi Predlog zakona o oružju i municiji na sistematičan i sveobuhvatan način uređuje oblast oružja i municije u Srbiji.

Dačić je, na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, obrazlažući predlog zakona, naveo da su neke od novina trajno važanje oružnih listova, dizanje starosne granice za nabavljanje oružja za koje je potrebno odobrenje u određenim kategorijama, preciznije i detaljnije uređena pitanja čuvanja, nošenja, prenošenja i rukovanja oružjem, kao i detaljno uređivanje rada civilnog strelišta.

- Rad na nacrtu zakona započeo je 2023. godine, nakon tragičnih događaja koji su se dogodili u Srbiji u maju te godine, kada je Vlada Srbije, u cilju podizanja nivoa bezbednosti građana i njihove imovine, predvidela čitav niz mera, među kojima je bila i izmena postojećeg ili izrada novog zakona o oružju i municiji, kako bi se sistemskim pristupom pooštrili uslovi za držanje i nošenje vatrenog oružja, propisala jasna prava i obaveze pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju poslove u vezi sa oružjem - rekao je Dačić.

Istakao je da su predlogom zakona dodatno uređena zaštita dece i maloletnika, rad civilnih strelišta i primenjena stroža kaznena politika u ovoj oblasti.

Dačić je naveo da se u odnosu na važeća zakonska rešenja menja sistemska kategorizacija oružja, a u skladu sa relevantnom direktivom Evropske unije, pri čemu se na predloženi način vatreno oružje detaljnije razvrstava prema svojim karakteristikama na kategorije: oružje koje je zabranjeno uz određene izuzetke, oružje za koje je potrebno odobrenje, za koje nije potrebno odobrenje uz obaveznu prijavu i slobodno oružje.

Kada je u pitanju oružje za koje je potrebno odobrenje, Dačić je naveo da je u odnosu na postojeća rešenja povećana starosna granica za nabavljanje oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu života, čime se obezbeđuje viši stepen psihofizičke zrelosti i odgovornosti vlasnika oružja.

Dodao je da je za vlasnike sportskog i lovačkog oružja zadržana starosna granica od 18 godina, budući da se u ovom slučaju radi o licima koja su posvećena streljačkom sportu.

- Novina je da sada vlasnici oružja mogu oružje držati u mestu prijavljenog boravišta, uz ispunjenje i kontrolu uslova za čuvanje i smeštaj oružja. Predlogom zakona u odnosu na važeći zakon uvodi se ograničenje u pogledu nabavljanja i držanja municije za oružje za ličnu bezbednost, vlasnik oružja za ličnu bezbednost može držati najviše 100 komada municije za oružje za ličnu bezbednost - rekao je Dačić.

Istakao je da je jedna od značajnih novina da se za lovačko oružje može nabaviti moderator zvuka, što do sada nije bio slučaj, čime se izašlo u susret lovačkim udruženjima, uvažavajući savremene trendove u ovoj oblasti.

- U slučaju smrti vlasnika, teret brige o oružju posle smrti vlasnika je prebačen na MUP i produžen je rok za regulisanje statusa oružja sa šest meseci na godinu dana od dana nasleđivanja - rekao je Dačić.

Autor: S.M.