Poslanici danas nastavljaju raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji.

Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda.

Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a samo na Predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana.

Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima.

Poslanici razmatraju i izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Vanredno zasedanje počelo je 6. jula.

Autor: S.M.