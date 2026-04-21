AKTUELNO

Politika

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu po amandmanima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas drugu redovnu sednicu prolećnog zasedanja raspravom o amandmanima, među kojima su i amandmani na set trgovinskih zakona.

Sednica će početi u 10 časova, a na dnevnom redu je set zakona iz oblasti trgovine, među kojima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Poslanici razmatraju i Predlog zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici razmatraju i više predloga odluka vlade iz oblasti kulture i međudržavnih sporazuma.

Sednica je počela u četvrtak, 16. aprila.

Autor: S.M.

