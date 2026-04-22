NA DNEVNOM REDU 40 TAČAKA: Narodni poslanici nastavili raspravu po amandmanima na zakon koji se odnosi na kohezionu politiku

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju drugu redovnu sednicu prolećnog zasedanja raspravom po amandmanima na predložene zakone.

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova raspravu po amandmanima na Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom.

Sednici prisustvuje 117 narodnih poslanika.

Prethodno zasedanje

Na prethodnom zasedanju poslanici su završili raspravu po amandmanima na set trgovinskih zakona i prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona po uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom.

Na dnevnom redu sednice je 40 tačaka, među kojima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Razmatraju i Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici razmatraju i više predloga odluka vlade iz oblasti kulture i međudržavnih sporazuma.

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja Skupštine počela je 16. aprila.

Autor: D.Bošković