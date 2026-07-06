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'CILJ JAČANJE PRIJATELJSKIH I PARTNERSKIH ODNOSA' Vučić sa Netanjahuom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku i daljoj saradnji Srbije i Izraela

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa premijerom Države Izrael Benjaminom Netanjahuom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela.

Vučić je na Instagramu naveo da je sa Netanjahuom razmenio mišljena o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje dve zemlje.

- Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa - istakao je predsednik Vučić.

Autor: Iva Besarabić

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