JAČANJE VEZA U JERUSALIMU: Đurić sa prvim čovekom Odbora za odbranu Izraela o strateškoj saradnji dve zemlje

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas u Jerusalimu sa predsednikom Odbora za odbranu i spoljne poslove Kneseta, Boazom Bizmutom, o daljem razvoju bilateralnih odnosa i aktuelnim svetskim izazovima.
Đurić je tokom razgovora ocenio da su odnosi Srbije i Izraela zasnovani na "dubokom istorijskom sećanju i iskrenom međusobnom razumevanju". On je naglasio da se saradnja dve države kontinuirano prilagođava i razvija u skladu sa izazovima savremenog doba.
U fokusu sastanka bili su:
Strateški dijalog: Istaknuta je važnost učestalih susreta i stabilne dinamike odnosa.
Međunarodna arena: Razmena mišljenja o gorućim globalnim pitanjima.
Konkretne inicijative: Potvrđena je spremnost obe strane za rad na projektima od zajedničkog interesa.
Ova poseta Knesetu predstavlja nastavak intenzivnog dijaloga koji Srbija i Izrael vode u cilju unapređenja sveukupne saradnje, navodi se u saopštenju.
Autor: D.S.