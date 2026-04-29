JAČANJE VEZA U JERUSALIMU: Đurić sa prvim čovekom Odbora za odbranu Izraela o strateškoj saradnji dve zemlje

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas u Jerusalimu sa predsednikom Odbora za odbranu i spoljne poslove Kneseta, Boazom Bizmutom, o daljem razvoju bilateralnih odnosa i aktuelnim svetskim izazovima.

Đurić je tokom razgovora ocenio da su odnosi Srbije i Izraela zasnovani na "dubokom istorijskom sećanju i iskrenom međusobnom razumevanju". On je naglasio da se saradnja dve države kontinuirano prilagođava i razvija u skladu sa izazovima savremenog doba.

U fokusu sastanka bili su:

Strateški dijalog: Istaknuta je važnost učestalih susreta i stabilne dinamike odnosa.

Međunarodna arena: Razmena mišljenja o gorućim globalnim pitanjima.

Konkretne inicijative: Potvrđena je spremnost obe strane za rad na projektima od zajedničkog interesa.

Ova poseta Knesetu predstavlja nastavak intenzivnog dijaloga koji Srbija i Izrael vode u cilju unapređenja sveukupne saradnje, navodi se u saopštenju.

Autor: D.S.