TRAMP PONOVO CITIRAO VUČIĆA: Dokaz da Srbija uživa ogromno poštovanje u SAD!

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, objavio je na svojim društvenim mrežama ekskluzivni intervju koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao za televiziju „Foks njuz“.

U tom razgovoru, predsednik Vučić je istakao da su odnosi između Srbije i SAD doživeli dramatičnu transformaciju tokom mandata Donalda Trampa, naglašavajući da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkim pritiscima, naišao na izuzetno pozitivan odjek kod srpskog naroda.

Predsednik Vučić je tom prilikom uputio javni poziv Trampu da poseti Beograd, izrazivši uverenje da bi ga građani dočekali sa velikim oduševljenjem. Takođe, najavljeno je pokretanje strateškog dijaloga između dve zemlje koji bi obuhvatio ključne oblasti poput energetike, infrastrukture, veštačke inteligencije i saradnje u oblasti odbrane.

Osvrnuvši se na aktuelnu geopolitičku situaciju, predsednik Srbije je odbacio tezu da zemlje moraju birati strane u podeljenom svetu, zalažući se umesto toga za pragmatičnu politiku usmerenu na ostvarivanje nacionalnih interesa i ekonomski prosperitet građana. Tokom intervjua, Vučić je naglasio i čvrstu podršku Srbije Izraelu, istakavši da je ponosan na otvorenu saradnju sa tom državom uprkos izazovima sa kojima se suočava savremeni svet.

Autor: D.S.