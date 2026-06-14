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'NEKA NAFTA POTEČE' Tramp potvrdio sporazum sa Iranom, najavio otvaranje Ormuskog moreuza

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da je postignut sporazum između SAD i Irana.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je dogovor sa Islamskom Republikom Iran završen.

„Sporazum sa Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitke svima!“, napisao je Tramp.

On je dodao da u potpunosti odobrava slobodno otvaranje Ormuskog moreuza za međunarodni pomorski saobraćaj, kao i trenutno ukidanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država.

„Ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Ormuskog moreuza, a istovremeno odobravam i trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!“, poručio je Tramp.

Njegova objava usledila je nakon tvrdnji pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa da je između Vašingtona i Teherana postignut mirovni sporazum posle intenzivnih pregovora.

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Autor: Marija Radić

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