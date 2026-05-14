AKTUELNO

Svet

Tramp: Si Đinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuskog moreuza

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuskog moreuza, i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

"Rekao je da neće davati vojnu opremu... rekao je to snažno", kazao je Tramp za Foks njuz, nakon sastanka dvojice lidera u Pekingu, prenosi Rojters.

Tramp je kazao da mu je Si Đinping rekao da bi "voleo da vidi otvaranje Ormuskog moreuza".

Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein

"I rekao je 'ako mogu da pomognem bilo kako, voleo bih da pomognem'", dodao je Tramp.

Plovidba Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi oko 20 odsto međunarodne trgovine naftom i tečnim gasom, odvija se otežano od početka marta, nakon što je Iran blokirao taj prolaz za brodove za koje je naveo da dolaze iz neprijateljskih zemalja.

pročitajte još

U luci Pirej zaplenjeno 46 KILOGRAMA KOKAINA: Vrednost se procenjuje na više od 1,7 miliona evra

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Kina

#SAD

#Si Đinping

#ormuski moreuz

POVEZANE VESTI

Svet

CARINSKI RAT NA ČEKANJU: Evo kada i gde bi mogli da se sastanu Tramp i Si Đinping

Svet

TRAMP OTKRIO DETALJE RAZGOVORA: Putin ponudio pomoć u ratu sa Iranom – Rusija želi iranski uranijum?

Svet

Tramp zapretio Iranu 'uništenjem civilizacije': Vreme je da se okonča iranska mašina za ubijanje

Svet

RAZGOVARALI TRAMP I SI ĐINPING: Ove reči novoizabranog predsednika Amerike se kineskom vođi neće svideti

Svet

(UŽIVO) TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU RASTU! Tramp najavio 'Projekat Sloboda', Iran zapretio napadom: To je kršenje primirja!

Svet

'IRAN BI MOGAO DA BUDE UNIŠTEN ZA JEDNU NOĆ' Traga se za osobom koja je odala informacije novinaru! Oglasio se i Modžtaba: Sve to je sramota! (VIDEO+