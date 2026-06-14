Tramp poručio: Sporazum s Iranom moguć uprkos izraelskim napadima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je sporazum između SAD i Irana o okončanju sukoba i dalje na putu da bude potpisan uprkos izraelskom napadu na Bejrut i najavama Teherana da će odgovoriti na taj potez.

U intervjuu za Aksios, Tramp je rekao da njegova administracija intenzivno radi na očuvanju dogovora koji je, prema njegovim rečima, bio doveden u pitanje nakon izraelskog udara na glavni grad Libana.

"To je uzdrmalo situaciju. Potpisivanje je odloženo za nekoliko sati. Trebalo je da bude završeno do sada, a sada je zakazano za nekoliko sati kasnije", rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za Aksios.

Tramp je naveo da je bio iznenađen kada su ga saradnici obavestili o izraelskom napadu na Bejrut i da je zbog toga izrazio nezadovoljstvo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu.

Prema njegovim rečima, napad je izveden neposredno pre planiranog zaključenja sporazuma.

Američki predsednik je istakao da je libanski militantni pokret Hezbolah prvi izveo napad na Izrael, ali je ocenio da taj napad nije izazvao štetu niti ljudske žrtve.

Tramp je rekao da je svoje nezadovoljstvo izraelskim potezom direktno preneo Netanjahuu, ocenivši da odluka o napadu nije bila primerena okolnostima u kojima su se vodili završni razgovori o sporazumu.

"Zašto je Bibi (Netanjahuov nadimak) morao da izvrši prokleti napad? Bio sam toliko besan. Rekao sam mu da mu nedostaje mudrosti. Stavio sam mu to do znanja", istakao je Tramp.

Prema njegovim rečima, izraelski udar na Bejrut doveo je do višečasovnog odlaganja potpisivanja sporazuma sa Iranom, ali da je novi termin potpisivanja naknadno utvrđen.

Govoreći o pomenutom dogovoru sa Iranom, Tramp je ocenio da bi on bio koristan i za Izrael, jer bi, kako je naveo, sprečio Iran da dođe do nuklearnog oružja, predvideo uklanjanje nuklearnog materijala i omogućio nenajavljene inspekcije iranskih nuklearnih postrojenja.

Prema njegovim rečima, sporazum bi predstavljao važan korak ka dugoročnoj stabilnosti regiona i smanjenju rizika od šireg sukoba na Bliskom istoku.

Autor: Marija Radić