Oglasio se Tramp: Sporazum sa Iranom uglavnom završen, potpisivanje se očekuje narednih dana u Evropi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je postignut dogovor sa Iranom koji bi u narednih nekoliko dana trebalo da bude zvanično potpisan, verovatno u nekoj od evropskih zemalja.

Tramp je iz Bele kuće poručio da su dokumenti u "prilično konačnom obliku". Kako je istakao, osnovni cilj ovog sporazuma je garancija da Iran neće razvijati nuklearno oružje.

Prema navodima britanskog Telegrafa, očekuje se da bi do potpisivanja moglo da dođe tokom vikenda. Tramp je dodao da će ceremoniji potpisivanja prisustvovati i potpredsednik SAD Džej Di Vens, kao i da će postizanje ovog dogovora omogućiti ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za nesmetanu plovidbu.

Prethodno je portal Axios preneo informaciju da je Iran obavestio posrednike da je u pregovorima sa Vašingtonom postignut načelni sporazum.

Autor: D.S.