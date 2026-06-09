VEOMA SMO BLIZU MOĆNOG DOGOVORA! Tramp se ponovo oglasio o Iranu: Nema više spornih tačaka, sve ide ka ISTORIJSKOM SPORAZUMU!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori "idu veoma dobro".

Trump on Iran:



I don't think there are any sticking points. I think we're very close to having a very, very good strong powerful deal. pic.twitter.com/4pW2ONtufj — Clash Report (@clashreport) 09. јун 2026.

Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u Njujorku, Tramp je istakao da su dve strane nadomak konačnog rešenja.

"Ne mislim da ima bilo kakvih spornih tačaka. Mislim da smo veoma blizu postizanja veoma, veoma dobrog, snažnog i moćnog dogovora", poručio je Tramp, a prenosi "Clash Report".

Tramp veruje da je moguće da se u skoroj budućnosti postigne dogovor sa Teheranom, što je potvrdio i Skaj njuz. Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, on je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na prethodne događaje, ali je dodao da su se "obe strane složile" da obustave dalju eskalaciju. Takođe je ocenio da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna dva do tri dana.

Rekao je da američka blokada Ormuskog moreuza vrši pritisak na Teheran da postigne mirovni sporazum. Tramp tvrdi da bi još dve ili tri sedmice bombardovanja Irana dovele do potpunog uništenja te zemlje, ali je istakao da ne želi da još mnogo ljudi bude ubijeno.

"Ono što se pokazalo kao veoma moćna stvar je blokada. Blokada se ispostavila kao mnogo jača od bombardovanja", ocenio je Tramp.

Govoreći o američkom vojnom helikopteru AH-64 Apač koji se srušio u blizini Ormuskog moreuza, Tramp je rekao da su članovi posade bezbedni i da su dobro.

Autor: D.S.