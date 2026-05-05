'SAD VEĆ POBEDILE' Tramp: Sukob bi mogao da potraje još dve do tri nedelje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još dve do tri nedelje i ocenio da su SAD već pobedile.

U telefonskom intervjuu za Si-Bi-Es njuz juče popodne, Tramp je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još dve ili tri nedelje.

"Pa, to ne mogu da vam kažem", rekao je Tramp na pitanje da li je primirje završeno.

Upitan da li najnovija neprijateljstva znače početak obnovljenog sukoba sa Iranom, Tramp je rekao da na ovaj ili onaj način, SAD pobeđuje.

"Ili ćemo postići pravi dogovor ili ćemo veoma lako pobediti. Sa vojnog stanovišta, mi smo već pobedili. Znate, čuli ste me da to govorim milion puta, a i drugi to kažu. Imali su 159 brodova... sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora", rekao je Tramp.

Tramp nije želeo da potvrdi da li je Iran prekršio primirje, rekavši da će se videti šta će se desiti, ali je istakao vojne kapacitete SAD.

On je rekao da bi sukob mogao da traje verovatno još dve nedelje ili možda tri nedelje, naglasivši da nije pod vremenskim pritiskom.

"Vreme nije presudno za nas", rekao je, uz tvrdnju da rat ima značajnu podršku javnosti.

On je naveo i da SAD imaju kontrolu nad Ormuskim moreuzom operacije "Projekat Sloboda".

"Rekli su da će preuzeti Ormuski moreuz i mislili smo da bi mogli. Mi smo ga preuzeli od njih", rekao je Tramp.

Govoreći o rastu cena nafte, Tramp je ocenio da bi one mogle dodatno da porastu, možda i do 250 dolara, uz tvrdnju da je genijalna stvar to što brodovi sada idu ka SAD po naftu.

Na pitanje o budućnosti iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, čije je predavanje ključna tačka sporenja za Vašington, Tramp je umanjio njihov značaj.

"Sa stanovišta vrednosti, to nije naročito vredno. Verovatno ne može da se koristi. Možda neće moći ni da ga se domognu", rekao je on i dodao da bi voleo da ga SAD preuzmu kako Iran ne bi bio u iskušenjju.

Tramp je, takođe, izjavio da je ubeđen da bi se iranski narod, ukoliko bi imao dovoljno oružja, suprotstavio režimu.

Autor: Marija Radić