Tramp privremeno OBUSTAVIO OPERACIJU u Ormuskom moreuzu: Evo šta je sve naveo kao razloge

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.

Donald Tramp je naveo da je operacija "Projekat slobode", pokrenuta početkom nedelje radi obezbeđivanja prolaza kroz jedan od najvažnijih svetskih naftnih koridora, stavljena na kratku pauzu zbog, kako je rekao, "značajnog napretka" u pregovorima, preneo je CBS.

"Na osnovu zahteva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspeha koji smo imali tokom kampanje protiv Irana i činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, obostrano smo se složili da, dok blokada ostane na snazi, 'Projekat slobode' (kretanje brodova kroz Ormuski moreuz) bude pauziran na kratko vreme kako bi se videlo da li Sporazum može da se finalizuje i potpiše", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Odluka doneta i na zahtev Pakistana

Dodao je da je odluka doneta i na zahtev Pakistana, koji učestvuje u posredovanju između dve strane, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.

Američka vojska je tokom operacije već pomogla pojedinim brodovima da prođu kroz moreuz i uklonila deo morskih mina, dok su desetine drugih brodova kontaktirane radi bezbednog prolaska.

Takođe je došlo i do više incidenata na moru - američki razarači su bili izloženi napadima projektila, dronova i brzih čamaca, ali bez pogodaka, prema navodima zvaničnika.

Komandant Centralne komande SAD, admiral Bred Kuper, kazao je da su američke snage odgovorile uništavanjem više iranskih plovila, što je Teheran demantovao.

Prijavljeni su i napadi na komercijalne brodove drugih zemalja u regionu, uključujući incidente koje su prijavili Ujedinjeni Arapski Emirati.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da bi američka operacija mogla da ugrozi pregovore, ocenjujući da "ne postoji vojno rešenje za političku krizu".

Autor: Iva Besarabić